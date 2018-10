Sitoutumattomilta neljä ehdolle Mäntyharjun kirkkovaltuustoon

Viimeisetkin ehdokkaat syksyn seurakuntavaaliin Mäntyharjulla ja Pertunmaalla on julkaistu.

Sitoutumaton seurakuntaväki on Mäntyharjun ja Pertunmaan yhteinen ehdokaslista. Listan ehdokkaat ovat Antti Mustonen, Teuvo Parkkinen, Osto Paakkinen (Pertunmaa) ja Matti Nykänen.

Jo aikaisemmin ehdokkaistaan ovat kertoneet kolme muuta ryhmää.

Lähiseurakunnan ehdokkaita yhdistää pertunmaalaisuus yli puoluerajojen: Miia Hämäläinen, Markku Laine, Liisa Lehto, Raimo Mattila, Marjatta Nikkinen, Saana Poskiparta, Aini Pöyry, Maria Sirén, Raili Toivonen, Heimo Tuukkanen, Kirsi Vekkeli.

Huomisen seurakunnan ehdokkaita yhdistää tausta Kokoomus-puolueessa. He ovat Janne Haajanen, Erja Halinen, Veli-Matti Halme, Iina Hoteila, Anne Häkkänen, Kristiina Häkkänen, Jari Jantunen, Heta Jukola, Juhani Junnila, Panu Karjalainen, Toni Konga, Oiva Korhonen, Helena Lahdelma, Jukka Lehtonen, Ilkka Matikka, Teppo Nikkinen, Sinikka Relander, Liisa Torniainen, Marjo Tyrväinen, Mika Volanen.

Meidän seurakunta-ryhmä kokoaa keskustalaisia ja kristillisen puolueen kannattajia: Eerikäinen Karri, Hytönen Minna, Hyyryläinen Antti, Hällback Kimmo, Jantunen Jari, Kettunen Seppo, Konga Johanna, Lantta Sari, Niiranen Tuomo, Partio Jaana, Leppäkumpu Heimo, Lindroos Tuula, Lyyra Kari, Manninen Paula, Nikander Esko, Paaso Heli .

Vaalien ennakkoäänestys on 6.-11. marraskuuta ja varsinainen vaalipäivä 18. marraskuuta.