Mäntyharjun asukasluku laski alle 6 000 asukkaan, Pertunmaa yrittää korvata muuttajia mökkiläisillä

Mäntyharjun asukasluku on vuoden alusta laskenut jo 88 ihmisellä. Kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen mukaan näin raju tappio ei tule korjaantumaan loppuvuoden aikana.

– Yli kymmeneen vuoteen ei ole ollut näin karua kokonaislukua tässä vaiheessa vuotta. Erityisen huomattava kipupiste on suuri muuttotappio. Nettomuutto on vaihdellut vuosittain aika paljon, mutta olemme onnistuneet monena vuonna pysymään jopa plussan puolella, Ollikainen kertoo.

Muuttotappiota on ennakoiden mukaan tänä vuonna jo 31 ihmisen verran. Nettomuuttoon eli tulo- ja lähtömuuton erotukseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä muuttotappioihin pystytään reagoimaan kohtuullisen nopeasti. Luonnolliseen väestönmuutokseen, joka koostuu syntyvyydestä ja kuolleisuudesta, ei ole olemassa lyhyen aikavälin ratkaisuja.

Laskevaa suuntaa ei hevillä käännetä, mutta kehitystä voi jarruttaa.

– Ketään ei voi kieltää kuolemasta tai pakottaa syntymään, mutta muuttoliikkeeseen voimme vaikuttaa. Tavoitteenamme on houkutella tänne ihmisiä kauempaa, vaikka ei meitä toki haittaa, jos joku haluaa tänne Mikkelistä muuttaa. Meidän pitäisi kuitenkin olla ihan elinvoimainen kunta, jossa on hyvät palvelut. Kunta ei voi kokonaan sälyttää vastuuta yrityksille, mutta viime kädessä ne luovat työpaikat, ja ihmiset liikkuvat nimenomaan työpaikkojen perässä.

Muuttoliike on kohtuullisen suurta Mäntyharjun kokoisessa kunnassa, sillä tammikuun ja elokuun välisenä aikana poismuuttaneita oli 195. Samalla aikajaksolla kuntaan muutti 164 asukasta. Muuttoliikkeen ja luonnollisen muutoksen seurauksena Mäntyharjun asukasluku laski alle maagisen 6 000 asukkaan rajan.

Muuttotappiota aiheuttavat erityisesti opiskelijat, sillä Mäntyharjussa ei ole lukion jälkeen seuraavan asteen oppilaitoksia. Nuoret lähtevät muualla opiskelemaan, eikä heidän aiheuttamaansa vajetta korvata paluumuuttajilla.

Ollikainen iloitsee kuitenkin siitä, että Mäntyharju vetää puoleensa lapsiperheitä. Kunnassa on seurattu tarkkaan sitä, kuinka paljon lapsia syntyy vuosittain ja kuinka moni ikäluokasta aloittaa koulunsa Mäntyharjussa.

– Aina on aloittanut enemmän lapsia kuin on syntynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntaan muuttaa lapsiperheitä, sillä eivät ne lapset tänne yksinäänkään ilmesty. Se on erittäin myönteistä ja pysyy toivottavasti samalla tolalla, Ollikainen toteaa.

Tosiasia on kuitenkin se, että Mäntyharjun asukasluku pienenee koko ajan. Maakuntaliiton väestöennusteen mukaan vuonna 2040 Mäntyharjussa olisi vielä reilut 5 500 asukasta, mutta Ollikainen uskoo, että ennuste synkkenee entisestään.

Pelkästään Mäntyharjun lukuja ei kannata tuijottaa, sillä se ei suinkaan ole ainoa kunta, joka menettää asukkaitaan. Etelä-Savon jokainen kunta on tappiolla, lukuun ottamatta Enonkoskea, joka on alkuvuodesta kasvattanut väkilukuaan yhdellä ihmisellä.

Ollikainen esittääkin yhdeksi syyksi Etelä-Savon kurjaan tilanteeseen sen sijainnin. Etelä-Savo ja varsinkin Mäntyharju sijaitsevat niin lähellä pääkaupunkiseutua, että kynnys lähteä sinne töiden perässä saattaa olla monelle matalampi kuin kauempana asuvilla. Ollikaisen ajatusta tukee esimerkiksi se, että Etelä-Savossa edes alueen isoin kaupunki Mikkeli ei kasvata väkilukuaan. Sen sijaan kaupungistuminen keskittyy pääkaupunkiseudulle ja muihin Suomen isoimpiin kaupunkeihin kuten Turkuun ja Tampereelle.

Ollikainen vertailee myös Mäntyharjun työttömyys- ja muuttolukuja.

– Kunnassa on vähentynyt työttömyys 37 henkilöllä. Samaan aikaan muuttotappiota on 31 henkilöä. Nämä ovat turhan samankaltaisia lukuja, jos niiden välillä ei olisi jonkinnäköistä yhteyttä, Ollikainen huomauttaa.

Pertunmaan asukasluku vähenee niin ikään hitaasti mutta varmasti. Vuoden alusta kunta on menettänyt 26 asukastaan.

– Ei se mukavaa ole, mutta tällä tavalla tämä on mennyt jo pidemmän aikaa. Joinain vuosina asukasluku on pikkaisen jopa noussutkin, mutta kyllähän se koko ajan laskee, myöntää kunnanjohtaja Juha Torniainen.

Ennakkotietojen mukaan Pertunmaan asukasluku on nyt reilut 1 700. Kunnassa on pohdittu tapoja hidastaa kuntalaisten määrän vähenemistä tai jopa keinoja kasvattaa kuntalaisten lukumäärää.

Tällä hetkellä huomio on kiinnittynyt erityisesti lapsiperheisiin ja vapaa-ajan asukkaisiin.

– Meillä on kuitenkin esimerkiksi maksuton varhaiskasvatus ja mukava, uudenaikainen koulu. Tällaiset asiat voivat hyvinkin houkutella hieman etelämpänä asuvia tai ainakin saada heitä miettimään asiaa, Torniainen pohtii.

Pertunmaalla on myös aloitettu projekti vapaa-ajan asukkaiden houkuttelemisesta kuntaan ympärivuotisiksi asukkaiksi.

– Nyt meillä on jopa hieman työpaikkojakin tarjolla yleisesti ottaen. Toivon, että se auttaa osaltaan asiaa, mutta jää nähtäväksi, onko näillä toimenpiteillä vaikutusta.