Tuore Miss Suomi aikoo pyörähtää Pertunmaalla heti kuin ehtii – Äitiä voitto epäilytti ainoastaan silloin, kun perintöprinsessat nimettiin

Onnitteluja ropisee sieltä täältä. Osa huikkaa onnittelunsa kauempaa, jotkut pysähtyvät juttelemaan pidemmäksi aikaa.

Svetlana Voronkova säteilee tyytyväisyyttä, onhan hänen tyttärensä Alina Voronkova tuore Miss Suomi.

– Olemme saaneet koko ajan paljon onnitteluita, heti kotimatkalla jo ja koko ajan tulee lisää, Svetlana Voronkova kertoo.

Alinan voitto on nostanut Pertunmaan valtamediaan, ja kuntalaiset ovat selkeästi innoissaan tähdestään. Ehdottaapa joku onnittelujensa lomassa sitäkin, että Pertunmaa voisi järjestää torijuhlan sitten, kun Miss Suomi ehtii kotipaikkakunnallaan piipahtamaan.

– Alina on pertunmaalaisen nuoren naisen esikuva, varmasti tämä on koko kunnalle tärkeää. Pertunmaalaiset arvostavat kovasti omia juuriaan, ihan samoin kuin Alina. Hän aina korostaa, että on Pertunmaalta. Pertunmaa on Alinan kotipaikka, josta hän saa voimaa, ja joka on tehnyt hänestä tuollaisen itsevarman nuoren naisen, Voronkova toteaa.

Vanhemmat ovat tyttärensä suorituksesta ylpeitä eritoten siksi, että Miss Suomen kruunu on ollut Alinan tavoite jo pienestä pitäen. Töitä tavoitteen saavuttamiseksi on tehty paljon.

– Minä arvostan sitä, kun ihminen osaa tehdä hyviä suunnitelmia ja pystyy ne toteuttamaan. Luulen, että hän on voitonhalunsa puolesta hyvä Miss Universum -ehdokas, Voronkova toteaa.

Sekä äiti että isä ovat uskoneet voitonmahdollisuuksiin jo pitkään, viimeistään siitä asti, kun Alina valittiin finaaliin. Usko oli koetuksella ainoastaan silloin, kun perintöprinsessat kuulutettiin.

– Perintöprinsessat olivat aivan eri ehdokkaat kuin olin ajatellut. Luulin, että numerot yksi ja kaksi olisivat olleet korkealla, sillä he olivat suosittuja tyttöjä lehdistössä, mutta kumpikaan ei ollut edes perintöprinsessa. Silloin alkoi jännittää kovasti, että onko tässä nyt ollut näin paljon erimielisyyttä tuomariston kanssa.

Epäilystä kesti ainoastaan hetken, sillä pian Alina kruunattiin Miss Suomeksi.

Äiti alkoi jo huolestua, kun Alina ei viime vuonna hakenut kilpailuun. Ikää oli jo 22 vuotta, mutta Alina asusti poikaystävänsä kanssa tuolloin Kiinassa. Uuttera nainen halusi myös kandintyönsä pois alta.

Vanhemmat ovatkin tyytyväisiä siihen, että Alina suuntasi ensin yliopistoon.

– Tämä oli meille tärkeää, sillä olemme mieheni kanssa molemmat koulutettuja. Nuorena on tärkeää opiskella ja saada uusia kokemuksia ennen kuin lopullisesti tekee sen päätöksen, mihin elämä on menossa, Voronkova sanoo.

Nyt kandi on valmis ja Miss Suomen kruunu tukevasti päässä. Seuraava vuosi menee kiertueen parissa.

Ensimmäiset viikot voiton jälkeen kuluvat pitkälti haastatteluja antaessa, ja joulukuussa on vuorossa Thaimaassa pidettävät Miss Universum -kisat.

Ennen kisoja Alina Voronkova tuskin ehtii hengähtämään, mutta hän lomaili ennen finaalikiertuetta.

– Energiatasot nousivat voitosta niin paljon, että edes nämä muutamana päivänä nukutut 4 – 6 tunnin yöunet eivät ole hidastaneet menoa. Unelmatyötään kun pääsee tekemään, niin eiköhän sitä jaksa painaa.

Sunnuntaina Voronkova sai viettää vapaapäivää. Suunnitelmissa oli tilata pitsaa ja irtokarkkeja, mutta lopulta oma sänky vei voiton.

– Kotona ei ollut edes ruokaa, joten juhlistin voittoa makaronilla ja jauhelihalla, Voronkova naurahtaa.

Somessa puhuttivat Voronkovan venäläiset sukujuuret kilpailun jälkeen. Myönteisen palautteen joukossa oli niitä, jotka ihmettelivät, miksi Suomen kauneimmaksi ei valittu täysin suomalaista naista. Voronkova painottaa, että vaikka hän on kaksikielinen, hän on syntynyt Suomessa ja kasvanut Pertunmaalla.

– Ymmärrän toki, että tällainen asia jakaa mielipiteitä. Mutta jos kommentit eivät tule omilta läheisiltä, niin eivät ne minua hetkauta, Voronkova vakuuttaa.

Läheisiltä onkin tullut vain onnitteluja, niin paljon, ettei hän pysy niistä enää perillä.

– Puhelin on ihan räjähtänyt. Olen saanut satoja, jopa tuhansia viestejä. Äiti taisi laittaa viestiä, että kunnanjohtaja kävi häntä onnittelemassa kukkakimpun kanssa, mutta en ole yhtään varma. Varmasti tämä on kuitenkin pertunmaalaisille iso juttu. Heti kun vain pääsen, niin aion tulla pyörähtämään Pertunmaalla tämän missiauton kanssa, joka tuskin jää huomaamatta, Voronkova nauraa.