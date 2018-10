MäVi palailee kiekkokartalle – edellisestä mäntyharjulaisesta joukkueesta ponnistettiin liigatasolle

Jos kaikki sujuu kuin Strömsössä, Mäntyharjun liikunta-alueella juhlistetaan lauantaina 24. marraskuuta tekojääradan avajaisia.

Samalla Mäntyharjun Virkistys palaa laajemminkin jääkiekkokartalle, tosin ainakin aluksi tavoittelematta suoraan tähtiä taivaalta.

– Nyt riippuu paljon ohjaajista, ja yleensäkin siitä, löytyykö heitä, kuvaili Virkistyksen puheenjohtaja Eveliina Hall seuran herätellessä lajia uudelleen henkiin esittelytilaisuudessa lukiolla.

Jo aiemmin korttelikiekkoa Mäntyharjulla pyörittäneet Jan Konga, Marko Konttinen ja Ville Torikka saivat heti taustatukea. Tommi Patrikainen ja vielä jokunen vuosi sitten Suomenniemellä sarjakiekkoa pelannut Miika Rimaila ilmoittautuivat koulutukseen leijonakiekkokoulun vetäjiksi.

Mäntyharjussa kävivät taustatukea, koulutusta ja vaativampaa harrastusta suunnitteleville jatkopolkua lupailemassa Juniori-Jukurien junioripäällikkö Tuomas Anttonen ja MAHL:n (Mikkelin alueen harrasteliigat) puheenjohtaja Pasi Pippuri.

Juniori-Jukurit toimii jo nyt yhteistyössä Varkaudessa (WarKis), Kangasniemellä (KaPa-51) ja Pieksämäellä (PiPS) jääkiekkoilua pyörittävien seurojen kanssa.

Mikkelissä kiekkokoulusta B-junioreihin johtavalla polulla on matkalla noin 350 pelaajaa, lähikunnissa satakunta lisää. A-juniorit kuuluvat Jukureissa muiden liigaseurojen tapaan edustusjoukkueen vastuulle.

– Emme voi tulla Mikkelistä vetämään toimintaa, mutta voimme auttaa tarjoamalla ohjaajille tukea. Monilajiseurana MäVillä on hyvä pohja saada innostus syttymään, Anttonen korosti.

Anttonen kävi itsekin muutaman kerran viime talvena Hirvensalmella, missä noin 2200 asukkaan kunnassa saatiin luomujäällä nelisenkymmentä lasta kiekkotoimintaan.

Jukurit tarjoaa joukkueissaan tavoitteellista valmennusta, mutta seurassa ymmärretään myös aitoa harrastustoimintaa.

– Se ei enää toimi, että tarjotaan vain juniorijoukkue, jossa pelaajien on oltava mukana ainakin kolmessa harjoituksessa viikoittain, Anttonen kuvaili.

– Ei lätkää tarvitse lopettaa, vaikka innostus liigatasolle pääsemiseen olisi jo mennyt. Voi hyvin aloittaa yhdellä tapahtumalla viikossa, jotta innostus saadaan syttymään.

Leijonakiekkokoulussa tärkeintä on oppia luistelutaito. Mailojen ei tarvitse olla mukana koko aikaa.

– Tekojään avulla Mäntyharjun kiekkokausi saadaan kestämään lähes kuusi kuukautta. Täällä taitaa olla lisäksi etuna Mikkeliin verrattuna se, ettei puskutraktori (kuten Hänskissä isolla tekojääradalla) tule keväämmällä työntämään jäätä pois jalkapalloilijoiden tieltä, Anttonen muistutti.

MAHL on rekisteröity urheiluseuraksi, vaikka se mielletään vain useamman lajin harrastesarjan järjestäjäksi.

– Tämä on ihan puhtaasti harrastustoimintaa, mutta on meidän kautta joku myös hypännyt takaisin kilpaurheilun pariin, kuvailee Mäntyharjussa yläasteen käynyt Pippuri.

– Toiminnan voi aloittaa yhdellä tai kahdella harjoituskerralla viikossa tähdäten kauden päätösturnaukseen. Jos innostuneita lajin harrastajia löytyy, on Mäntyharjuun mahdollista saada omakin talkoosarja, Pippuri maalaili.

Ilmainenhan kiekkoilijan taival ei ole, mutta alle 9-vuotiaiden leijonakiekkokoulun seurapassi luvataan kahdella eurolla. Osallistuminen tullee maksamaan suunnilleen saman verran harjoitusta kohti. Lapsipelipassi alkaa siitä eteenpäin 16 eurosta ja kallistuu matkan varrella.

Mikkelissä junioriryhmät maksavat harjoitusvuorosta hallin kaukalossa 40 euroa tunnilta ja aikuiset 65 euroa. Mäntyharjussa hinnoista ei ole vielä varmuutta.

Luistimien ja mailan lisäksi vaatimuksena on vähintään ristikkomallinen kypärä ja kaulasuojus.

Se viimeisin mäntyharjulainen jääkiekkojoukkue oli Virkistyksen alle kymmenvuotiaiden joukkue, jonka pelit päättyivät keväällä 1997.

Ilman joukkuetta jäänyt ja Mikkeliin pelaamaan siirtynyt Antti Jaatinen, 31, ponnisti liigatasolle asti. Hän sai alkukaudesta Jukurien joukkueessa täyteen 400 SM-liigan runkosarjaottelua.