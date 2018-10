Työpäivät maastossa, vapaa-aika koiran kanssa metsällä – Työpaikka Mäntyharjussa oli Meeri Lapinniemelle jättipotti

Lottovoitto. Niin Meeri Lapinniemi kuvailee uutta työpaikkaansa.

Lapinniemi muutti Mäntyharjuun etsiessään töitä. Tuore metsäinsinööri valmistautui siihen, että vastavalmistuneen täytyy todennäköisesti tehdä ensin sijaisuuksia ja muuttaa työn perässä.

– Hain silloin aktiivisesti töitä ympäri Suomea, mutta siinä kävi ihan älytön säkä ja täällä avautui juuri silloin Stora Ensolla vakituinen työpaikka metsäasiantuntijana. Aikamoinen lottovoitto se oli saada juuri täältä oman alan töitä, minne haluaa elämänsä rakentaa, Lapinniemi kertoo.

Mäntyharjuun Lapinniemi suuntasi sulhonsa perässä. Alun perin hän on kotoisin Artjärveltä, pienestä pitäjästä Kouvolan ja Lahden välistä.

Kaupungissa Lapinniemi ei ole eläessään asunut muutamaa kuukautta pidempään, joten uuden työpaikan myötä Mäntyharju oli asuinpaikkana selviö. Mäntyharju on tehnyt uuteen asukkaaseensa vaikutuksen.

– Tuntuu, että olisin aina ollut täällä. Tämä on tosi kotoinen, ihana paikka ja ihmiset ovat ystävällisiä. Nautin siitä, että saan olla rauhassa ja asustella metsän keskellä. Ei tuolla kaupungin sykkeessä osaisi ollakaan, kun on niin maalainen. Mäntyharju voisi hyvinkin olla minulle se loppusijoituspaikka, Lapinniemi naurahtaa.

Metsäasiantuntijan töihin kuuluu pääasiassa puun ostoa ja metsäpalveluiden myyntiä. Lapinniemi kartoittaa yhdessä metsänomistajien kanssa muun muassa hoitotarvetta, metsän uudistustöitä, raivauksia ja istutuksia. Puuta ostetaan metsäteollisuuden tarpeisiin.

Alalle Lapinniemi on hakenut määrätietoisesti. Hän haki heti lukion jälkeen metsätieteelliseen, mutta ei päässyt ekalla kerralla sisälle. Muutaman vuoden töitä tehtyään hän pääsi Hämeen ammattikorkeakoulu Evoon lukemaan metsätaloutta.

– Sellainen haave on aina ollut, että pääsisi luonnonvara-alalle. Jossain vaiheessa mietin metsurin töitä, mutta kun pääsin Evolle, niin tiesin, että metsäasiantuntijan homma on se, mihin tähtään, Lapinniemi sanoo.

Uravalinta tuntui luonnolliselta, sillä metsä on aina ollut Lapinniemen sydäntä lähellä. Hän on itsekin metsänomistaja, joten asiat ovat tuttuja.

Lapinniemi viettää myös vapaa-aikansa pitkälti metsässä. Hän harrastaa metsästystä koirien kanssa.

– Metsä on aina vetänyt, ihan kaikessa. Jotenkin tuli myös ammatti valittua sen mukaan. Metsä on sellainen paikka rentoutua. Kun saa olla hiljaisessa metsässä ja mietiskellä, niin sielu lepää. Se on kyllä tosi tärkeää.

Parasta Lapinniemen työssä ovatkin maastopäivät. Silloin Lapinniemi esimerkiksi suunnittelee yhdessä metsänomistajan kanssa hakkuualaa, varastopaikkaa ja tiestöä. Hän tekee myös alustavaa katsausta metsän laadusta ja siitä, millaista puutavaraa sieltä saa. Esimerkiksi tukin ja kuidun osuutta pitää miettiä etukäteen.

Noin puolet työstä Lapinniemi saa viettää maastossa, kun toinen puoli kuluu tietokoneen äärellä. Välillä työssä saattaa olla pidempiä pätkiä pelkästään toimistossa. Silloin Lapinniemi alkaa kaivata metsään.

– En pystyisi olemaan pelkästään toimistotyössä. Jotenkin on niin hienoa, että on sellainen ammatti, että saa mennä metsään työajalla.

Metsästys on ollut Lapinniemelle oiva tapa tutustua ihmisiin uudella paikkakunnalla. Paikalliset metsästysseurat ovat ottaneet Lapinniemen hyvin vastaan.

Lapinniemi on metsästänyt nuoresta lähtien. Alun perin hän päätyi mukaan, kun kaveriporukka houkutteli hänet mukaan kyyhkysjahtiin. Noin viitisen vuotta sitten hän suoritti metsästyskortin. Sitä ennen hän toimi muun muassa ajomiehenä.

– Siitähän tulee elämäntapa. Kaikki vapaa-aika menee siihen ja sitten onkin yhtäkkiä jo muutama koira pihassa.

Tällä hetkellä koiria on yksi, kahdeksan kuukauden ikäinen itäsiperianlaikauros, Lunni nimeltään. Sitä treenataan paraikaa hirvimetsälle ja pienpetojen pintapyydystykseen.

Lapinniemi metsästääkin pääasiassa pienpetoja, kuten supikoiria. Lisäksi hän on mukana hirviporukassa, ja välillä tulee myös linnustettua.

– Ainahan metsälle mielellään lähtee, vaikka tulisi loskaa taivaan täydeltä. Kyllä koiran haukkua on vain niin kiva kuunnella.