Mistä yksityisen hoivabisneksen mainostama tehokkuus syntyy? ”Kolme oleellista syytä”

Kunnat myyvät tällä hetkellä joukolla kiinteistöjään hoivajäteille ja samaa valmistellaan myös Mäntyharjussa Ruskahovin osalta. Samalla palvelujentarjoajat vaihtuvat julkisesta puolesta yksityiseen. Mihin yksityisten palveluntuottajien voitonmarssi oikein perustuu? Onko yksityinen palvelu julkista tehokkaampaa? Tiivistetysti yksityisten hoivapalveluyhtiöiden menestyksessä kyse on kolmesta tekijästä.

1) Kiinteistöjen rakentaminen ja neliöiden käyttö

Pelkästään Attendo on solminut kiinteistökauppoja noin 30 kunnassa pääosin vanhoista hoivakiinteistöistä. Useimmissa tapauksissa se rakentaa purettavien kiinteistöjen paikoille uusia rakennuksia, kuten se suunnittelee Mäntyharjussa.

Attendon myyntipäällikkö Alex Gullichsen kertoo että, yksi kilpailuetu liittyy juuri kiinteistöjen rakennuttamiseen.

– Olemme iso toimija ja rakennutamme kiinteistöt erittäin tehokkaasti. Meidän ei tarvitse kilpailuttaa urakoita julkisesti, vaan voimme käydä urakoitsijoiden kanssa ylimääräisiä tinkikilpailuja. Meillä on yhteistyötä noin viiden valtakunnallisen urakoitsijan kanssa. Neliöiden rakentaminen on meille siis edullisempaa. Gullichsen sanoo.

Rakennuttamisen lisäksi uusien hoivakiinteistöjen tilankäyttö on Gullichsenin mukaan entistä tiiviimpää.

– Tilamitoituksemme on aikaisempaa parempi. Käytännössä tiloissa on vähemmän neliöitä, sillä niissä pyritään monikäyttöisyyteen.

2) Kiinteistöt myydään eteenpäin

Alkuvaiheessa Mäntyharjun mahdollisen senioritalon omistaja on Attendon perustama kiinteistöosakeyhtiö.

– Malli perustuu siihen, ettemme jää lopulliseksi omistajaksi, vaan siksi tulee kiinteistösijoitusyhtiö. Myymme hoivakoteja kerralla eteenpäin ja saamme näin kiinteistön omistajan tuottovaatimusta alaspäin. Tässä on skaalaetu esimerkiksi kuntiin nähden, Alex Gullichsen toteaa.

3) Henkilöstökulut ovat viisi prosenttia pienemmät

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tekemien laskelmien mukaan tehostetun palveluasumisen henkilöstökulut ovat yksityisellä puolella arviolta viisi prosenttia pienemmät. Samaan tulokseen on päädytty myös Attendolla.

– Suurin säästö henkilöstökustannuksissa tulee siitä, että hyvin suunnitellut tilat mahdollistavat asukkaiden hoitamisen niin, että hoitohenkilöä ei tarvita yhtä paljon kuin ylimitoitetuissa tiloissa, Alex Gullichsen sanoo.

Käytännössä eroa syntyy myös myös julkisen puolen ja yksityisen puolen työehtosopimusten eroista. Julkisen puolen siirtyessä yksityiselle puolelle työntekijöiden palkka ei suoraan laske, mutta palkkarakenne muuttuu.

Palkkauksen suurin ero on yksityisellä puolella aloittavien uusien työntekijöiden kohdalla, jotka aloittavat julkista puolta pienemmällä palkalla. Myös lomaetuudet suosivat julkisen puolen työntekijöitä. Lisäksi työaikaa työaikaa on viikoittain yksityisellä puolella viisi minuuttia julkista puolta enemmän.

– Ero työehtosopimuksissa ei ole ratkaiseva isossa kuvassa, vaan kiinteistöistä saavat edut ovat selvästi merkittävämpiä. Attendon Gullichsen painottaa.