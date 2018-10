Tätä mieltä mäntyharjulaiset valtuutetut ovat Ruskahovin myynnistä – 15 vastasi kyselyyn

Mäntyharjun valtuutetuissa on kahta kantaa valmisteilla olevista Ruskahovi-kaupoista. Kunnanhallitus hyväksyi alkuviikosta omalta osaltaan kunnan ja Attendon välisen aiesopimuksen Ruskahovin myynnistä ja uuden senioritalon rakentamisesta.

Pitäjänuutiset kysyi valtuutetuilta sähköpostitse pitäisikö Mäntyharjun myydä Ruskahovin kiinteistö siitä tarjotulla 1,56 miljoonalla eurolla Attendolle? Vastausvaihtoehdot olivat kyllä, ei ja en osaa sanoa.

27 valtuutetusta määräaikaan mennessä vastasi 15 valtuutettua. Heistä kuusi kannatti kauppoja ja kuusi vastusti. En osaa sanoa -vastauksen valitsi kolme.

Sitoutumattomista kauppaa kannttaa Jani Paasonen. Keskustasta kauppaa kannattavat Eveliina Mäenpää, Leena Pekkanen ja Aleksi Penttinen. Keskustan. Ismo Partio ei ollut vielä muodostanut kantaansa.

– Toimivissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa tehostettu palveluasuminen, senioriasuminen ja kotona-asumista tukeva päivätoiminta turvataan laadukkaana lähipalveluna, Leena Pekkanen perustelee.

– Näen myynnin järkevimpänä ratkaisuna, mikäli halutaan turvata vanhustenhoito Mäntyharjulla ja poistaa kiinteistöriski. Tuolle 1,5 miljoonalle on todella käyttöä Mäntyharjun investoinneissa, Aleksi Penttinen toteaa.

– 2024 päättyy kunnan ja essoten vuokrasopimus. Siinä vaiheessa ei ole varmuutta jatkaako Essote ruskahovin vuokraamista. Tällä toimella (mynnillä) varmistamme Essoten palveluiden säilymisen (päivätoiminta). Ruskahovin kiinteistö vaatisi 2024 mennessä suureen saneerauksen. Siitä huolimatta ei olis varmuutta käyttääkö Essote Ruskahovia, Jani Paasonen perustelee.

Kokoomuksesta kauppoja kannattavat Jaana Lopperi ja Seppo Hujanen.

– Myymällä Ruskahovin kiinteistön turvaamme parhaiten Mäntyharjulaisille ikäihmisille palveluasumisen (senioriasumisen) ja tehostetun palveluasumisen tulevaisuudessa Mäntyharjussa…Asiakasmaksut ovat samansuuruiset riippumatta siitä tuottaako palvelun julkinen- tai yksityinen palveluntuottaja, Seppo Hujanen perustelee kantaansa kauppoihin.

Kokoomuksen Heta Jukola vastustaa kauppoja. Markku Häkkänen ei halua vielä tässä vaiheessa ottaa kantaa itse kiinteistökaupan sisältöön. Hän kuitenkin painottaa, että tulevan maakuntahallinnon ja nykyisen Essoten vastatessa palveluiden järjestämisestä tultaneen lähivuosina tilanteeseen, jossa Ruskahovin rakennus tiloineen ei välttämättä täytä nykyajan vaatimuksia siellä tapahtuvalle toiminnalle.

– Tällöin on mahdollista, että kunnalle jää omistukseen ja tyhjilleen vanhat Ruskahovin tilat. Ikäihmisen palveluasuminen Mäntyharjussa on turvattava, henkilökunnan jatkaminen mahdollistettava, julkisen palvelun mukana oleminen sekä päivätoiminta mahdollistettava ja asukkaille samat asumispalveluiden hinnat sekä yksityisen että julkisen palveluiden puolella, Häkkänen painottaa.

Sosialidemokraateista kauppoja vastustavat Timo Kuoksa ja Mikko Lyytikäinen.

– Meillä ei ole tiedossa sote-lakien sisältöä emmekä tiedä mahdollisen maakuntauudistuksen tilannetta. Nyt on syytä odottaa eduskunnan päätökset…. Mäntyharjun kunnan vastuulla on jokaisen kuntalaisen hyvinvointi myös tulevaisuudessa. Kunta ei voi myydä omia vanhuksiaan pörssiyhtiön tuotteiksi, Timo Kuoksa kirjoittaa.

Sitoutumattomista kauppoja vastustaa Markku Huovinen, perussuomalaisista Anssi Turtiainen ja Tanja Hartonen-Pulkka.

– Tarjous sinällään on hyvä. Pitää sisällään ison lupauksen. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään kiinteistön myynnistä, vaan julkisen palvelun alasajosta…valinnanvapaus kapenee, koska minun mielestäni pitää olla aito vapaus valita julkisen ja yksityisen välillä. Tästä olisi pitänyt järjestää kuntalaisten kuulemistilaisuus ennen päätöksen tekoa, Hartonen-Pulkka sanoo.

Ei osaa sanoa -vastaukseen päätynyt sitoutumattomien Antti Mustonen, haluaisi asiasta vielä lisätietoja ennen marraskuista valtuuston kokousta.

– Tarvitsisimme tietoa muun muassa miltä osin Ruskahovi ei täytä nykyvaatimuksia. Millon ja mikä taho on tällaiset määräykset antanut. Miten on ajateltu päivätoiminta järjestää tulevaisuudessa. Mikä korvaisi Ruskahovuin sauna- ja allasosaston? Ollaanko siirtymässä markkinavoimien armoille vanhusteen laitoshoidon ja palveluasumisen osalta. Mikä on todennäköisyys, että Ruskahovi joka tapauksessa poistuisi tulevaisuudessa nykykäytöstä, Mustonen kysyy.