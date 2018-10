Tuottaja ja kuluttaja kohtaavat kasvotusten – Sini Korhonen on vannoutunut ”rekoilija”

Luonnehdinta ”Maailman paras” toistuu usein mäntyharjulaisen Sini Korhosen puheessa.

Maailman parhaita ovat Korhosen mielestä muun muassa Pirjo Haajasen karjalanpiirakat ja Hanna-Reetta Latvasen suklaakakku sekä kanapasta.

Puhumattakaan Latvasen siemennäkkäristä. Näkkäristä alkoi Korhosen innostus Reko-ringin tuotteisiin ja sitä on oltava kotona aina.

Siksi hän osallistuu säännöllisesti Mäntyharjun Reko-ringin myyntitapahtumiin torilla.

Näkkärin lisäksi Korhosen mukaan lähtee tavallisesti Vierulan tilan vihanneksia ja Kuvalan tilan kananmunia sekä lihaa.

– Ostan sieltä melkein kaiken ruuan. Yllättävän hyvin sieltä saa kaikkea. Leipää meillä menee vähän, mutta hapanleipääkin olen ostanut kokeilumielessä, kertoo Korhonen.

Sini Korhonen liittää Reko-rinkiin myös mielikuvan ”puhdas”.

– Jotenkin tuntuu, että tuotteet ovat puhtaampia ja tuoreempia, kun ne tulevat suoraan tilalta.

Hänen mielestään tilaaminen on helppoa ja ostaminen mukavan sosiaalinen tapahtuma. Hintavertailua hän ei ole juurikaan tehnyt. Hän uskoo hintojen olevan kaupan tuotteiden tasolla, mutta on valmis maksamaan Reko-tuotteista jopa vähän enemmän.

Korhonen on saanut tyttärensäkin innostumaan ”rekoilusta”.

– Hänellä on mökki täällä ja aikaisemmin hän kiirehti paikkakunnalle ehtiäkseen Mäntyharjun jakeluun. Nyt hän on Itä-Helsingin Reko-ringissä.

Reko-ringin laittoivat Mäntyharjulla alulle Vierulan tilan Tiina Kohonen, Rekolan tilan Liisa Volanen ja Aliinin tilan Hanna Lehtinen.

Toukokuun 2016 jälkeen ovat lisääntyneet sekä tuottajien että asiakkaiden määrät. Tiina Kohosen mukaan asiakkaita on ollut enimmillään useita kymmeniä, mutta talvisin on hiljaisempaa.

Tilausten määrät ja koot kasvavat tavallisesti juhlapyhien alla. Kohosen mukaan rinkiä palvelee kausituotteiden tarjonta, esimerkiksi Kuvalaa joulukinkut, leipureita ja lampureita pääsiäinen.

– Tilaaminen on helppoa, kun tavataan kasvokkain. Tärkeintä tässä mielestäni onkin se, että pääsee juttelemaan ihmisten kanssa, jotka haluavat tietää, mistä ruoka tulee.

Viime aikoina mukaan on liittynyt lisää kotileipureita ja myös lihantuottajien tarjonta on kasvanut, esimerkiksi lampaan lihaa on nyt myynnissä useammalta tilalta.

– Monet Rekot ovat isoissakin kaupungeissa loppuneet, mutta meillä on onneksi vielä toinen suunta, sanoo Kohonen.

Viime viikolla saatiin jälleen uusi tuottaja Luomutila Siiriäisen tultua mukaan. Anna ja Erik Siiriäinen kasvattavat Hirvensalmella charolais-rotuista karjaa.

Tila sai Etelä-Savon Maistuvin maaseutuyritys-palkinnon pari viikkoa sitten.

– Tuomme perjantaina myyntiin paisteja ja fileitä, uuniin ja grillattavaksi, kertoo Anna Siiriäinen.

– Meillä on ollut jo pidemmän aikaa tarkoitus liittyä mukaan, mutta aikaisemmin se ei ole ollut mahdollisuutta. Nyt olemme laittaneet useamman eläimen teuraaksi ihan Rekoa ajatellen, hän sanoo

REKO: Nimi juontuu ruotsin kielestä: Rejäl Konsumption – Reilua kuluttamista.

Tuottajat tarjoavat tuotteitaan myyntiin Reko Mäntyharjun facebook-ryhmässä, missä ne ovat jäsenten tilattavissa.

Tuotteet maksetaan ja noudetaan torin myyntitapahtumissa.

Kesäisin tapahtumia on kahdesti kuukaudessa, muina vuodenaikoina kerran kuukaudessa.

Suomeen on vuodesta 2013 lähtien perustettu reilut sata REKO-rinkiä.