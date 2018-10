Tammulla on jo siru – Rekisteröinti ja tunnistusmerkintä tulossa pakollisiksi

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa ehdotetaan pakollista rekisteröintiä ja tunnistusmerkintää kaikille kissoille ja koirille.

Eläinlääkintähuollon vastaava eläinlääkäri Antti Tukiainen Mäntyharjulta pitää lakiehdotusta hyödyllisenä useasta eri syystä.

Hyöty nousee esiin erityisesti löytöeläinten kohdalla.

Tunnistusmerkityillä kissoilla ja koirilla on kehonsa sisällä siru. Sirunlukijalla on sirusta luettavissa eläimen numero, ja numerolla löytyvät tiedot omistajasta Kennelliiton rekisteristä. Tämä on osoittautunut tehokkaaksi ja käytetyksi tavaksi yhdistää eläimiä omistajiinsa.

– Omistaja olisi hyvä saada selville varsinkin silloin, jos löytyy loukkaantunut eläin, joka tarvitsisi kallista hoitoa. Nyt pahoin loukkaantuneita löytöeläimiä joudutaan lopettamaan eläinsuojelullisista syistä, sanoo Tukiainen.

Eläimen jäljitettävyys on paikallaan myös eläintautien epidemioissa.

Omistaja olisi hyvä löytää tilanteessa, jossa alkaisi esiintyä esimerkiksi vaarallista ja helposti tarttuvaa rabiesta.

Kolmanneksi Tukiainen mainitsee villikissa-ongelman.

– Jos kissat merkittäisiin, tuskin niitä enää kesämökeillekään unohdettaisiin. Merkintä ei edes maksa montaa kymppiä.

Kun löytökissoille löytyisi omistaja, kunnat säästäisivät niille lakisääteisesti kuuluvassa löytöeläinten hoidossa.

Niin sanottu eläinten hyvinvointilaki on eduskunnan käsittelyssä ja pyritään saamaan voimaan vielä kuluvalla vaalikaudella.

Antti Tukiainen ei usko, että lain voimaantulo aiheuttaisi ruuhkaa eläinlääkärin vastaanotolla ainakaan Mäntyharjulla.

– Tällä seudulla valveutuneet omistajat ovat jo hoitaneet asian vapaaehtoisesti. Lähes kaikki koirat ja kissat on sirutettu, ehkä joitakin maalaistalojen hiirikissoja lukuunottamatta.

Mäntyharjulainen Kalevi Pulkkinen on 40 vuoden aikana vastaanottanut noin 600 löytökoiraa.

Viime vuosina koirien määrä Pulkkisen tontilla on vähentynyt, mutta Pulkkisen mukaan omistajilla on edelleen huolimattomuutta.

Esimerkkinä hän on elokuun lopulta asti etsinyt omistajaa metsästyskoiralle, jonka vuoksi kesämökkiläisen kissa loukkaantui Ollikkalan kylässä.

Koiran omistajaa kaivataan maksamaan 86 euron lääkärikulut.

– Koiralla oli gps-panta ja se haukkui kissaa pitkään, eli omistaja on tasan tarkkaan tiennyt koiran sijainnin, uskoo Pulkkinen.

Kissa oli vammautunut paetessaan koiraa. Lääkärikulujen kattamiseksi Pulkkinen suunnittelee hirvennahkojen myymistä metsästyskauden käynnistyttyä.

Hirven metsästys alkaa 13.10. Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika päättyi 19.8., minkä jälkeen moni pitää koiria irti kasvattaakseen niiden kuntoa metsästystä varten.