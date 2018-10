Mäntyharju saa uuden junayhteyden – aamujuna vie nyt myös pohjoiseen

Mäntyharjusta pääsee joulukuusta alkaen aamujunalla Mikkelin kautta aina Kuopioon saakka. VR kertoi maanantaina aloittavansa uuden junavuoron Helsingin ja Kuopion välillä.

Juna starttaa Helsingistä kello 5.57 ja on Mäntyharjussa 8.16. Asemalta se jatkaa matkaansa kohti Mikkeliä, jossa se on aikataulun mukaan 8.40. Pieksämäen kautta kulkeva juna on Kuopiossa kello 10.12.

Tähän saakka Mäntyharjun aikaisin junayhteys kohti pohjoista on ollut arkisin kello 10.25 lähtevä juna. VR perustelee uutta vuoroa Kuopion ja Helsingin välisen reitin kasvaneella kysynnällä. Reitin matkustus on kasvanut yhtiön mukaan tänä vuonna 15 prosenttia. Yhteensä tänä vuonna kotimaan kaukoliikenteen junissa on matkustettu kuusi prosenttia viime vuotta enemmän.