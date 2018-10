Pertunmaan metsäsuunnitelma herätti närää kuntalaisissa

Pertunmaalla on noussut arvostelua päätöksestä, jolla ostetaan metsäsuunnitelma metsänhoitoyhdistys Etelä-Savolta.

Päätöksen teki teknisten ja ympäristöpalveluiden lautakunta huhtikuussa.

Päätöksen purkamista ovat esittäneet kunnanhallitukselle Raimo Ulmanen ja tarkastuslautakunnan varajäsen Tenho Järvinen, joskin valitusaika on jo umpeutunut.

Heidän mielestään metsäsuunnitelman teko olisi pitänyt kilpailuttaa, kun kyse on kalliista hankinnasta, joka kohdistuu kuntalaisten omaisuuteen. Lisäksi heidän mielestään tämänkaltaisten päätösten teko kuuluisi kunnanhallitukselle.

Metsäsuunnitelma on sovittu tehtäväksi 700 hehtaarin alalle hintaan 8 495 euroa.

Lautakunta perusteli päätöstään metsänhoitoyhdistyksen kanssa solmitulla kolmivuotisella sopimuksella.

– Olisi kiva tietää, menikö tässä hankinnassa kaikki oikein. Oliko yhdistyksen kanssa tehty hoitosopimus sen tyyppinen, että yhdistys on oikeutettu tekemään myös suunnitelman? Silloin siitä pitäisi olla pykälä ja pykälässä kustannustaso jo hoitosopimuksen yhteydessä, huomauttaa Ulmanen.

Kunnan ja metsänhoitoyhdistyksen välinen sopimuskausi päättyy vuoden vaihteessa kolmen kuukauden irtisanomisjalla.

– On vähintään epäilyttävää, että vielä alkamattoman sopimuskauden ajalle on jo sovittu uuden suunnitelman teko, ihmettelee Ulmanen.

Teknisen johtajan Matti Ratilaisen mukaan kolme vuotta sitten solmittu metsäpalvelusopimus sisältää myös metsäsuunnitelman.

Suunnitelman maastotyöt on huhtikuussa päätetty kuitenkin ajoittaa ensi vuoteen.

Ulmanen ja Järvinen soimaavat myös sitä, ettei päätös täytä vastuullisen metsänhoidon FSC-sertifikaatin vaatimuksia.

Suomen FSC-standardi määrittelee maan oloihin soveltuvat vastuuntuntoisen metsänhoidon vaatimukset.

Ulmanen odottaa metsänhoitoyhdistykseltä enemmän näyttöä ympäristöasioiden huomioimisesta, ja muistuttaa myös työn tilaajan vastuusta näissä tapauksissa.

Kunnanhallitus päätti maanantaina, ettei Ulmasen ja Järvisen kirje aiheuta toimenpiteitä. Lisäksi päätettiin irtisanoa sopimus metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon kanssa ja tekniselle toimelle annettiin tehtäväksi järjestää kilpailutus metsänhoidosta.