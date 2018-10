Anne Luttinen lähti Ranskaan muutaman viikon varoitusajalla – Ranch Kelly paineli ensi töikseen maailmanennätyksen, mutta valmentajan matka on sekoitus arkea ja lomaa

Aurinko paistaa ja lämpöä on reippaasti yli 20 astetta. Hevoset voivat huoletta laiduntaa pihalla vielä lokakuun ajan. Enää ei olla Mäntyharjussa, jossa aamut ovat jo pakkasen puolella.

23. syyskuuta Anne Luttinen pakkasi itsensä ja ravihevosensa Ranch Kellyn hevoskuljetusautoon ja suuntasi kohti Ranskaa. Ainakin kuukauden Suomea pidempi laidunkausi, kovatasoiset lähdöt ja ainutlaatuinen mahdollisuus. Hirveän kauaa Luttinen ei punninnut lähtöään, vaikka matka hevosen kanssa oli pitkä eikä mukaan vieraalla maalle lähtenyt tuttuja.

– Ei tarvitse sitten kiikkustuolissa harmitella, ettei tullut lähdettyä. Hevosestahan tämä toki riippuu, mutta ajatuksena olisi viettää täällä pari kuukautta. Ei tänne asti yhden kisan takia kannata lähteä, Luttinen kertoo.

Ajatus matkasta oli jo silloin tällöin käynyt mielessä, mutta vakavissaan Luttinen alkoi harkita sitä syyskuun ensimmäinen päivä. Silloin Ranch Kelly voitti Vermossa Suomen mestaruuden ennätysajalla.

Luttinen oli jäämässä töistään opinto- ja virkavapaalle, mikä mahdollisti lähtemisen. Päätös syntyi pikaisesti ja lopulta Ranskan-matka jopa aikaistui, koska 30. päivän lähtö Pariisissa Vincennesin radalla oli liian hyvä, jotta sen olisi voinut jättää väliin.

Lopulta päätös osoittautui enemmän kuin hyväksi, sillä 10-vuotias tamma juoksi Pariisissa pitkien ratojen maailmanennätyksen kilometriajalla 1.10,1. Harmittamaan ei jää edes se, että Ranch Kelly on äitynyt varsinaiseen huippumenoon vasta ravurille harvinaisen kypsällä iällä. Vuodenvaihteen jälkeen se ei saa enää Ranskassa kisata, sillä tammoille 10-vuotiskausi on viimeinen.

– En osaa sanoa, että se harmittaisi. Viimeiset kolme vuotta Kelly on suorittanut hyvällä tasolla, mutta tämä vuosi on ollut aivan uskomaton. Tuo syyskuun startti kruunaa koko Kellyn upean uran, Luttinen iloitsee.

Hevonen on sopeutunut uuteen maahan ja talliin hyvin, eikä edes raskas matka painanut sen jaloissa. Luttiselle Ranskan-matka on sekoitus arkea ja lomailua. Kaksikko asustelee Jean Baudronin ja Saara Jalastin tallissa Nonant Le-Pinissä.

– Sama arki täälläkin on tallissa kuin kotona. Puoli seitsemän aikaan aamulla menen talliin ja ruokin hevosen. Sen jälkeen on tallihommia ja yleensä iltapäivällä hevosen liikutus. Kellyllä on mukanaan omat, Mattilan Mikan viljelemät heinät, Luttinen selittää.

Luttinen on kuitenkin ehtinyt myös tutustua maahan. Viime viikolla hän vietti päivän Pariisissa ja haaveena olisi käydä myös Ranskan Alpeilla. Matkaan on lähdetty hevosen takia, joten hevosen ehdoilla myös mennään.

– Olen kuullut useasti, että ranskalaiset olisivat sisäänpäinlämpiäviä ihmisiä, mutta kaikki ovat olleet tosi kohteliaita. Vanhemmat ihmiset eivät juurikaan puhu englantia, mutta elekielellä pärjää. Vielä ei ole tullut ikävä Suomeen, Luttinen vakuuttaa.

Luttinen tulee kuitenkin parin viikon päästä pyörähtämään Suomessa. Paluumatkalle Ranskaan hän nappaa mukaan tyttärensä Heidin, joka ehtikin jo Ranskassa vierailla. Vaikka tutut ovat Suomessa, on Luttisen ollut helppoa olla Ranskassa.

– Kyllä raviväki on niin mahtavaa. Pari tuttua vinkkasi tästä Saaran ja Jeanin paikasta, ja he ottivat meidät heti avosylin vastaan, vaikka ei tunnettu entuudestaan, Luttinen kiittelee.

Ranch Kellyn on tarkoitus juosta noin kuusi starttia loppuvuoden aikana Ranskassa. Seuraava kisa on todennäköisesti jo tulevana sunnuntaina Bordeaux’ssa ajettava avoin lähtö 2550 metrin matkalla. Hannu Torvinen jatkaa tuttuun tapaan ohjastajana.

– On vaikeaa sanoa, mitä Kellyltä voi vielä odottaa. Avoimissa lähdöissä on kuitenkin kaikki Ranskan huiput vastassa. Bordeaux’n kilpailu on siinä mielessä jännä, että se juostaan päinvastaiseen suuntaan kuin yleensä. Se, mitä Kelly tästä tuumaa, jää nähtäväksi, osaomistaja ja valmentaja Luttinen kertoo.

Haastajaksi mäntyharjulaistammasta on, se on varmaa. Niin vakuuttavaa meno oli pari viikkoa aikaisemmin Pariisissa, jossa kilpakumppanit jäivät kymmenien metrien päähän.

Jossain vaiheessa Luttinen väläytti myös mahdollisuutta kokeilla Kellyllä monté-ratsastusta, joka on erityisesti Ranskassa suosittu raviurheilun muoto. Montéssa ohjastaja istuu kärryn sijaan hevosen selässä.

Kärrylähdöt ajavat kuitenkin etusijalle, joten jos hyviä lähtöjä vain riittää, keskittyy Kelly niihin.

Montaa kisaa Kelly’s Teamin omistamalla hevosella ei ole Ranskassa aikaa juosta. Vuodenvaihteen jälkeen edessä on paluu Suomeen. Mitä sen jälkeen tapahtuu, on vielä avoinna.

Jos Kelly jatkaa kisaamista Suomessa, kysymykseen tulevat enää lähinnä suurkilpailut. Luttisen mielestä ei olisi oikein hevosta kohtaan kilpailla, jos se ei pysyisi omalla huipputasollaan.

Kisaamiselle on myös toinen vaihtoehto.

– Olen miettinyt myös paljon Kellyn astuttamista. Sen voisi tehdä jopa jo täällä Ranskassa ollessa. Yksi sulhaskandidaatti, Love You, asuu samalla tilalla. Mutta en ole vielä tehnyt päätöksiä asiasta, Luttinen kertoo.