Vaalikone kysyy: Onko jumalanpalvelusten oltava sunnuntaiaamuisin?

Syksyn seurakuntavaalien vaalikone on avattu Mäntyharjun seurakunnan verkkosivuilla.

Kirkkovaltuustoon ehdolla olevat ovat saaneet vastattavakseen kysymyksiä neljästä, maan kaikille ehdokkaille yhteisistä aihepiireistä. Näitä ovat Kirkon toiminta, Suhde uskoon, Lähimmäisyys ja Ajankohtaisia aiheita.

Lisäksi kysymyksiä on laadittu Mäntyharjun seurakunnan ehdokkaita varten. Paikallisia kysymyksiä on kolme: Tulisiko seurakuntakeskuksessa pitää enemmän jumalanpalveluksia? Onko jumalanpalveluksen oltava aina kello kymmenen sunnuntaiaamuna?

Kolmas kysymys kuuluu: Onko hyvä, että seurakunta pitää huolta kulttuuriperinnöstä kunnostamalla kirkkoa ja myös rakentaa Pertunmaalle seurakuntatalon, vaikkakin investoinnit ovat historiallisen suuria? Vai tulisiko satsata enemmän pappistyövoimaan?

Vaalikoneeseen oli keskiviikkoaamuun mennessä käynyt esittäytymässä 11 ehdokasta. He eivät olleet vielä vastanneet kysymyksiin.

Mäntyharjun vaalissa on yhteensä 51 ehdokasta Mäntyharjulta ja Pertunmaalta, eri ikäryhmistä, ammattialoilta sekä poliittisista ja uskonnollisista ryhmistä.

Valtuustoon valitaan 19 jäsentä vaalissa, joka alkaa ennakkoäänestyksillä 6. marraskuuta.

Vaalikone löytyy täältä