Romut viihtyvÃ¤t maaseutuluonnossa, vaikka ilmaisia kyytejÃ¤ kierrÃ¤tykseen on tarjolla

Autojen kierrättäminen uusiokäyttöön on tehostunut huomattavasti viime vuosikymmeninä, mutta maaseudulla kierto on selvästi kaupunkeja hitaampaa.

Mäntyharjulla ja Pertunmaalla moni liikenteestä poistettu ajoneuvo odottelee ylösnousua takapihalla tai toimii varaosavarastona, vaikka kuntien alueella toimii kaksi Suomen Autokierrätyksen jäsenliikettä. Ne noutavat autoja pihoilta ilmaiseksi.

Pertunmaalla T:mi Taito Heikkilä hakee vuosittain 25-30 autoa. Hän kuljettaa niitä Kuusakoskelle, teollisen kierrätyksen yritykseen.

Taito Heikkilä kertoo noutavansa autoja laidasta laitaan noin 90 kilometrin säteellä, mikäli auto ei kulkeudu liikkeen pihaan.

Hän kuivattaa autot, eli poistaa niistä akun ja nesteet ennen kuljetusta kierrätykseen. Yhteen kuormaan mahtuu kymmenkunta autoa.

Taito Heikkilä tekee käyttötavaroiden kauppaa Kuortissa Taiton Pörssissä, minkä lisäksi hänellä on kaksi henkilöä työllistävä autokorjaamo kotonaan Hartolantiellä. Romuautojen kuljetus on silkka sivutoimi.

– Minulle tämä on vain kierrätysmateriaalin kierrätystä, josta saan pienen, kilojen mukaan määrätyn palkkion.

Heikkilän asiakkaista vain harva, noin yksi kymmenestä, käytti hyväkseen romutuspalkkion. Valtion tukeman palkkion sai vain uuteen, vähäpäästöisempään autoon vaihdettaessa. Lisäksi romutettavan auton piti olla ensirekisteröity aikaisintaan vuonna 2007 ja tuli olla liikennekäytössä vuoden 2017 aikana.

Heikkilän mukaan useimmat vaihtavat autonsa käytettyyn.

Syy on yksinkertainen:

– Täällä tarvitaan useassa taloudessa useampaa autoa, toteaa Heikkilä.

Otavan Metalli noutaa ilmaiseksi Mikkelistä ja lähikunnista vuosittain 600-800 autoa. Satakunta lähtee vuosittain kiertoon Mäntyharjulta, missä yrityksen auto käy viikottain.

– Määrät eivät ole lähellekään sellaisia kuin suurkaupungeissa. Kaupungeissa ei ole tilaa ylimääräisille autoille, eikä niitä siksi siellä kauaa katsella, sanoo yrittäjä Asko Halonen Otavan Metallista.

Hänen kokemuksensa mukaan maaseudulla iskee siivousinto varsinkin keväisin. Joskus on noudettu jopa 15 autoa yhdestä pihasta.

– Niitä on jäänyt maatiloille seisomaan. Keväisin tulee paljon myös jäärata- ja peltoautoja, kertoo Halonen.

Yritys irrottaa autoista nesteet Ekokemille ja renkaat Suomen Rengaskierrätykselle. Akuista irrotetaan lyijyt uusioakkujen valmistukseen ja myös akkujen muovi hyödynnetään murskaamalla se jauheeksi. Loput pakataan Kuusakosken kierrätettäväksi.

Otavan Metallin saama palkkio riippuu teräksen ja metallin markkinahinnasta, joka vaihtelee suuresti kysynnän mukaan.

Kysyntään puolestaan vaikuttavat muun muassa tullit – niinpä Mikkelin Otavaankin heijastuvat presidentti Trumpin lausunnot.