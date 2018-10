Avi: Yhtenäiskoulun rehtori käytti kyseenalaista kurinpitokeinoa

Sanapari ”Kiva koulu” saa mäntyharjulaisen äidin hymähtämään.

– Paljonhan siitä puhutaan joo…

Äidin mukaan koulussa voivat syyllistyä kiusaamiseen oppilaiden lisäksi opettajatkin.

Nyt jo opiskelemassa olevan pojan tie peruskoulussa oli takkuinen alusta asti. Ensimmäisen kerran luokanvalvojan epäilyt oppimisvaikeuksista heräsivät toisella luokalla.

Neljännellä luokalla epäilyt olivat vahvistuneet ja poika kävi psykologin tutkimuksissa. Niissä todettiin, ettei oppimisessa ole ongelmaa.

– Psykologi sanoi silloin, että negatiivisuuden kehä pitäisi saada poikki. Mielestäni se tarkoitti juuri koulunkäyntiä, josta opettajilta tuli aina vain negatiivista palautetta, kertoo äiti.

Hänen mukaansa poika ei ole koskaan ollut häirikkö, saati väkivaltainen, vaan herkkä, kiltti ja kohtelias.

– Ongelma oli se, ettei hän tehnyt mitään. Häntä pidettiin laiskana ja monta vuotta meni siihen, ettei hän saanut oikeanlaista tukea. Varmasti siinä oli koulumotivaatiokin nollassa.

Äiti kertoo olleensa yläkoulun vuosina useissa oppilashuollon palavereissa. Jälki-istuntoja sateli varsinkin myöhästymisistä.

– Pahaa teki äitinä katsoa, kun syksyn edetessä masennus ja väsymys aina lisääntyivät.

Kahdeksannella luokalla kävi ilmi, että poika oli jäämässä luokalle edellisenä lukuvuonna tekemättömien tehtävien vuoksi.

– Tuolloin sivistysjohtaja pahoitteli, että pojan vaikeuksiin olisi pitänyt puuttua aikaisemmin.

Vasta yhdeksännen luokan syksyllä pojalla todettiin add, eli tarkkaavuuden häiriö, ja hänelle laadittiin henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Add selitti osaltaan lukuisia myöhästymisiä, sillä häiriöön liittyy tyypillisesti ajan kulun heikko hallinta.

Lopullisesti äiti kimpaantui tapauksesta, jossa poika ei päässyt mukaan yläkoulun yhteiselle messuretkelle, vaan jätettiin tekemään rästitehtäviä. Rehtorin vastineen mukaan tästä oli sovittu yhdessä huoltajien kanssa.

Pojan ja äidin kertoman mukaan rehtori oli myös uhkaillut huostaanotolla, lastensuojeluilmoituksella ja koulukodilla.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan rehtori ei ole toiminut perusopetuslain mukaisesti, kun hän on varotoimena rajannut oppilaan oikeutta osallistua tiettyyn opetukseen. Tällä viitataan pääsyn eväämiseen messuretkeltä.

Opettajille sallitut kurinpitokeinot on kirjattu perusopetuslakiin. Laissa ei mainita mahdollisuutta rajata oppilaan oikeutta osallistua opetukseen varotoimenpiteenä. Avin mukaan on ”ilmeistä, että osasyynä on ollut epäily sääntöjenvastaisesta käyttäytymisestä”.

Lisäksi se huomautti, että rehtorin tulisi varmistua siitä, että ”oppilas ymmärtää ohjauksen sisällön ja tarkoituksen rakentavana ja kannustavana, ei itseensä kohdistuvana uhkauksena tai kiusaamisena”.

Päätös äidin tekemästä hallintokantelusta tuli elokuun loppupuolella, puolentoista vuoden odottelun jälkeen.

– Minulle tämä päätös on voitto. En ole ollut väärässä nähdessäni epäoikeudenmukaisuutta, sanoo äiti.

Mäntyharjun yhtenäiskoulun tapausta voidaan pitää poikkeuksellisena. Yksittäiseen opetushenkilöön kohdistuvia hallintokanteluita tulee Itä-Suomen aluehallintovirastoon (avi) vuositasolla harvoin.

Viraston tehtäviin lukeutuvat muun muassa sivistystoimen kantelut, oikaisuvaatimukset, lausunnot sekä oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt kolmen itäisen maakunnan alueella.

– Tämän tyyppiset kantelut ovat yksittäistapauksia, yhden käden sormilla laskettavissa, sanoo opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen johtaja Matti Ruuska.

Oppilaan äidin mukaan rehtorin työnantaja, Mäntyharjun kunnan sivistyspalvelut, on painanut asian villaisella.

– Jos omassa työssäni toimisin vastoin lakia, saisin heti huomautuksen tai potkut.

Sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivasen mukaan avin päätös on saatettu sivistyslautakunnalle tiedoksi.

– Muutoin en tässä kohtaa kommentoi, asia ei ole julkinen eivätkä työnjohdollisetkaan asiat, hän sanoo.

Aluehallintoviraston Ruuska ei halua ottaa kantaa siihen, kuinka kunnan olisi pitänyt asiassa toimia.

– On kunnan oma asia arvioida tilanne. Meillä ei ole rangaistusmenettelyä kunnan ohjaamiseen. Voimme vain tutkia sen, onko toimittu asianmukaisesti, sanoo Ruuska.

– Kaikki kantelussa esitetyt asiat eivät ihan vastaa tapahtunutta. Virkamiehenä en voi enempää kommentoida salassapidettäviä asioita, sanoo Mäntyharjun yhtenäiskoulun rehtori.