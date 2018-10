Miss Suomi ihastutti kotikunnassaan Pertunmaalla: ”Alina on kiva ja kaunis”

Miss Suomi 2018 Alina Voronkova valloitti kotiseutunsa asukkaat vieraillessaan Pertunmaalla perjantaina. Voronkova jaksoi pysyä hyväntuulisena pyörityksessä, joka alkoi aamulla päiväkodilta, jatkui sieltä koululle ja kunnanvirastolle. Hän ehti vaihtaa sanasen jokaisen nimikirjoituksen pyytäjän kanssa ja jutteli luontevasti eri-ikäisten kanssa.

– Alina on kaunis ja kiva, luonnehti neljäsluokkalainen Eevi Mattila tapaamistaan, josta otettiin muistoksi myös yhteinen valokuva.

Yhteiskuvia halusivat myös koulun työntekijät, entiset ja nykyiset.

– Tuolla olemuksella saatetaan olla kärjessä, uumoili Voronkovan entinen opettaja Tapio Numminen Miss Universum-kilpailua, joka järjestetään joulukuussa.

– Hän on reipas nuori, kaunis ja sanavalmis, kuului maltillisempi luonnehdinta kunnanhallituksen puheenjohtajalta, Jari Liukkoselta.

Hieno päivä saanee jatkoa, sillä Liukkonen toivo jatkoa kouluyhteistyölle ensi vuonna. Voronkovan kalenteri on täynnä koko loppuvuodeksi, mutta hän sanoi palaavansa mielellään ensi vuonna.

– Nyt mennään paikasta toiseen vähillä unilla, mutta näistä tapaamisista saa voimaa, kiitti Voronkova.

Hän on alkanut jo harjoitella Thaimaassa pidettäviä Miss Universum-kilvan puheita. Voronkova kertoi haluavansa puhua ainakin erilaisten ihmisten kunnioittamisen tärkeydestä.

