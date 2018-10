Suunnitelma esillä – Mäntyharjun monitoimihallin olisi palveltava kaikkia

Jos mäntyharjulaiset kaipaamansa uima-altaan saavat, he pääsevät uimaan kolmelle reilun 16 metrin pituiselle radalle.

Ne on suunniteltu rakennettaviksi osana urheilutalo Kisalan laajennusta, mutta allasosaston rakentaminen vaatii vielä valtuuston erillisen päätöksen.

Noin 600 neliön osastolle tulisi myös lasten allas, joka soveltuisi vauvauintiinkin, sekä kaksi saunaa pesutiloineen.

Ratojen suunniteltu pituus, tarkalleen 16,6 metriä, huolestutti osaa yleisöstä, kun rakennussuunnitelmaa esiteltiin Kisalassa viime keskiviikkona.

Paikalla oli luottamushenkilöitä, opettajia sekä eri lajien harrastajia, joiden monenlaisia toiveita pyritään sovittelemaan yhteen.

– Tässä haetaan monikäyttöisyyttä, mutta kompromisseja joudutaan varmaan tekemään, epäili tekninen johtaja Tapio Montonen.

Montosen mukaan suunniteltuun paikkaan, siis uuden ja vanhan liikuntahallin hallin väliin, ei isompaa allasosastoa mahdu, tai sitten olisi rakennettava kallion sisään. Jos allas olisi täysimittainen, nousisivat pelkästään sen kustannukset noin viiteen miljoonaan.

Nyt allasosaston työhinnaksi on arvioitu 1,5 miljoonaa, yhteensä noin viiden miljoonan euron laajennushankkeesta, jonka valtuutetut saavat päätettäväkseen viimeistään joulukuussa.

Arkkitehtitoimisto Art Michaelin laatimat piirustukset herättivät yleisössä myös ihastusta:

– Jos ikäihmisten käyttöön saataisiin edes tuollainen allas, olisihan se upeaa! Olin aivan ällikällä lyöty kun kuulin, että tällaista suunnitellaan, kertoi Saija Järvinen Setlementti ry:stä.

Ennen allasosastoa rakenteille tulisi kuitenkin Kisalan laajennusosa. Laajennus yhdistyy nykyiseen rakennukseen sisääntuloaulalla.

– Tässä on rakenteilla hyvä kokonaisuus, harvassa paikassa on kaksi salia näin lähekkäin, kehui Tapio Montonen.

Uuden hallin katsomoparvelle mahtuu 300 henkilöä. Katsomokerrokseen tulee myös kokoustila, sekä katsomon taakse 48 metrin juoksurata.

Itse liikuntasalin lattia on kooltaan 24 x 44 metriä. Pukuhuoneita on viisi, kukin 25 neliötä, minkä lisäksi tulossa on varastoja, liikuteltava näyttämö, väestönsuoja ja tekninen tila.

Laajennuksen rakentaminen alkanee syksyllä 2019 ja valmista olisi syksyllä 2020.

Pulkkamäkeä on samalla siirrettävä taaemmas vastapenkan avulla ja kuntoiluportaille etsitään toinen paikka.

Julkisivun materiaalia ei olla vielä päätetty. Ilmaan heitettiin toive puurakennuksesta, jopa hirsistä Repoveden kansallispuiston huomioiden, mutta ainakin runko rakennetaan betonista.

– Melko varmasti kattoelementti tulee puusta, arveli Montonen.

Kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky muistutti taiteen roolista rakennuksessa.

– Tämä on niin mittava hanke ja yksi kunnan käyntikorteista, että tähän voisi hankkia prosenttitaidetta. Esimerkiksi aula tai julkisivu olisi hyvä paikka.

Kunta voi halutessaan osoittaa julkisten rakennusten taiteen hankintaan prosentin verran kokonaiskustannuksista, ja valtio korvaa kunnalle tästä puolen prosentin osuuden.

Nykyinen Kisalan sali jää kamppailulajien, kuten Mäntyharjun Judon, sekä MäVin telinevoimistelijoiden käyttöön.

Salin peruskorjauksen yhteydessä esille nousi mahdollisuus rakentaa välikatto, joka voisi hillitä äänien kaikumista sekä pölyn määrää ilmassa.

Sali jaetaan harrastajien kesken siten, ettei välineitä tarvitse siirrellä välillä pois. Mäntyharjun Virkistyksen tanssijaoston ryhmät puolestaan käyttävät pääasiassa lukion pikkusalia.

Vanhan salin nurkkaukseen toivottiin rakennettavaksi boulderointi- eli kiipeilyseinää.

– Moni ei tiedäkään, että Mäntyharju on kesäisin kiipeilyharrastajien suosiossa, mainitsi lajin harrastaja Paavo Ikonen.

Ikonen tuntee lajin toimijoita ja tarjoutui apuun kilpailuttamisessa. Hän suositteli nurkkaan noin 15 metrin levyistä kiipeilyseinää.