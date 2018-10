Pertunmaan palvelukylästä urakkasopimus – valmista on jo vuoden kuluttua

Pertunmaan palvelukylän rakentaa Insinöörityö Hentinen Oy Joutsasta. Pertunmaan Tukikoti ry allekirjoitti viime viikolla urakkasopimuksen, jolla on hintaa 2,276 miljoonaa euroa.

Hankkeeseen on saatu ARA:n avustusta hieman alle 840 000 euroa sekä korkotukilainaa 1,2 miljoonaa euroa.

Muina osapuolina urakkasopimuksessa ovat Pertunmaan LVI-asennus Oy, Ansioniemen Sähkö Oy sekä sammutusjärjestelmästä vastaava Afire Oy.

Palvelukylän tieltä puretaan tänä syksynä kaksi rivitaloa. Talojen tilalle, Punakiventien varteen nousee uudisrakennus, jossa on 12 asuntoa. Valmista on ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä.

Asunnoista kymmenen on kooltaan 33 neliötä ja kaksi 34 neliötä.

Asuntosiipien välissä on yhteinen, yhdistävä tila, johon sijoittuvat sauna, päiväkeskus, jakelukeittiö ja Essoten toimistotila. Rakennuksen kokonaisala on 817 neliötä.

Palvelukylän päiväkeskukseen on tarkoitus siirtää nyt Jokituvalla järjestettävä päivätoiminta. Siellä tullaan tarjoamaan kuntouttavaa ja virikkeellistä toimintaa sekä tukipalveluja, kuten ateria- ja hygieniapalveluja sekä pyykkihuoltoa ikäihmisille sekä syrjäytymisvaarassa oleville kuntalaisille.

Pertunmaan kunta sai Valtiokonttorin päätöksellä perinnökseen Tuovi Rinteen mittavan omaisuuden vuonna 2013.

Kunta solmi Pertunmaan Tukikoti-yhdistyksen kanssa sopimuksen, jossa se sitoutui käyttämään Rinteen perintöomaisuudesta realisoitavia varoja palvelukylän rakentamiseen.