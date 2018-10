Mäntyharjun koulut pyrkivät yhteen kasvisruokapäivään viikossa, kouluruoan saa nykyään jopa vegaanisena tai ilman punaista lihaa

Mäntyharjun kouluissa kasvisruokaa tarjotaan kaikille oppilaille kolmesti kuuden viikon aikana. Näiden lisäksi kuuteen viikkoon osuu yksi puuropäivä ja päivä, jolloin oppilaat saavat itse tehdä valinnan liha- ja kasvisvaihtoehdon välillä. Kasvisruoan osuus kouluruokailussa kasvaa koko ajan.

Varsinaisia kasvissyöjiä oppilaissa ja henkilökunnassa on tällä hetkellä 27. Heistä 14 ei syö mitään lihaa, neljä on vegaaneja ja yhdeksän ei syö punaista lihaa.

Kunnan ravitsemuspäällikkö Helena Lyyran mielestä kasvisruokaa voisi ja pitäisi olla kouluissa enemmän.

– Oppilaissa on kuitenkin iso joukko niitä, jotka eivät kasvisruoasta kummemmin välitä. Se jarruttaa tätä kehitystä, Lyyra kertoo.

Tavoitteena on lähivuosina saada kouluihin kerran viikossa oleva kasvisruokapäivä.

– Tätä voisi edistää hiljalleen. Jos ensi vuonna meillä olisi jo neljä kertaa kuudessa viikossa kasvisruokapäivä ja sitä seuraavana vuonna viisi kertaa, niin kolmen vuoden päästä kasvisruokaa olisi kerran viikossa, Lyyra pohtii.

Dieettikokki Maritta Punavaara-Nurminen kertoo, että vegaaniruokaa on ollut koulussa tarjolla jo muutaman vuoden ajan. Vegaani ei käytä mitään eläinkuntaperäistä, esimerkiksi maitoa tai kananmunia.

8-luokkalainen Jenosan Suomela on ollut nyt reilu kolme vuotta vegaani. Koulussa hän aloitti jättämällä punaisen lihan pois, mutta nyt hän syö täysin vegaanisesti koko ajan.

– Äiti vain ilmoitti koululle, että tarvitsen vegaaniruokaa ja se oli sillä hoidettu. Mitään ongelmia ei ollut, Suomela muistelee.

Hänestä olisi hyvä, jos kasvisruoan osuutta lisättäisiin kaikilla koulun oppilailla, vaikka kertaan viikossa.

– Vaikka ymmärrän minä, etteivät kaikki sitä halua syödä. Kouluruoka on kuitenkin kaikille ilmainen, eikä siitä minun mielestäni ole varaa valittaa, Suomela pohtii.

Myös 9-luokkalainen Moona Toijonen on vegaani. Suomelan tavoin hänkin on tyytyväinen koulun ruokaan, eikä erikoisruokavalion saamisessa ollut ongelmia.

Kasvisruokaa kaikille kerran viikossa kuulostaa Toijosesta hyvältä.

– Nuoret syövät liian vähän kasviksia. He ottavat lihaa ja perunaa ja jättävät salaatin kokonaan ottamatta.

Palautetta kasvisruoan lisäämisestä kouluissa ei ole tullut, ainakaan suoraan. Käytävillä asiasta saattaa kuulua mutinaa ja osa ottaa selkeästi vähemmän ruokaa kuin muina päivinä.

Toisaalta joukossa on niitäkin, jotka syövät mukisematta sitä, mitä on tarjolla.

– Viime vuonna aloitimme tämän kokeilun, jossa oppilaat saivat itse valita liha- ja kasvispyöryköiden väliltä. Lihapyöryköitä menee edelleen kaksi kertaa enemmän kuin kasvisvaihtoehtoa, mutta molempia syödään. Tähteitä ei juurikaan jää, Lyyra kertoo.

Idea on hyvä, sillä liha- ja kasvisruokien välillä ei yleensä voi seilata. Kasvisruokaa haluavien pitää sitoutua syömään sitä joka päivä.

Joustavuudesta koulua ei kuitenkaan voi syyttää, sillä oppilaat voivat sitoutua erilaisiin ruokavalioihin. Koulu tarjoaa tällä hetkellä yhdeksälle henkilölle ruokavalion, jossa ei ole ollenkaan punaista lihaa, vaan esimerkiksi kanaa tai kalaa.

8-luokkalainen Lauri Mouhu on sekasyöjä. Hänelle silloin tällöin oleva kasvisruokapäivä ei ole kauhistus.

– Kaikki menee, rehut ja ihmeelliset lihat. Kyllähän minä lihasta tykkään, mutta vaihtelu virkistää aina välillä.

Silläkin on kuitenkin väliä, mitä kasvisruoka on. Suurimman suosion sekä sekasyöjien että kasvissyöjien keskuudessa on pinaattipihveillä.

Mouhu vakuuttaa maistavansa mielellään kaikkea uutta.

– Ajassa on pysyttävä mukana, vaikka mieluusti jäisi vanhaan aikaan kiinni, Mouhu sanoo.

Englanninopettaja Minna Flink tuli Mäntyharjuun kymmenisen vuotta sitten. Silloin kasvissyöjiä oli koululla tasan kolme. Määrä on melkein kymmenkertaistunut vuosien kuluessa.

– On vain hyvä asia, että kasvisruokaa tarjotaan enemmän kaikille. Se on täyttä ravintoa silloin, kun se tehdään oikein, Flink huomauttaa.