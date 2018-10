Mäntyharjun kansalaisopisto juhli: 50 vuotta onnellisemman elämän eväitä

Mäntyharjun kansalaisopisto vietti 50-vuotisjuhlaansa kulttuurisalissa 13. lokakuuta. Paikalla oli runsaslukuinen joukko opiston opiskelijoita ja muita ystäviä. Ilo ja ylpeys omasta kansalaisopistosta välittyi niin juhlavieraiden kuin -puhujienkin sanoista.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Pekkanen luonnehti tervetuliaissanoissaan kansalaisopiston tuovan osallistujilleen onnellisempaa elämää muun muassa oppimisen ilon ja yhteisöllisyyden kautta.

Opiston kursseille osallistuu vuosittain tuhat opiskelijaa, noin joka kuudes mäntyharjulainen.

Kansalaisopiston kurssitarjonta tuo toimintaa myös sivukylille.

– Monella kylällä kansalaisopisto on ainoa julkinen palvelu, Pekkanen totesi.

Hän myös muistutti, että kansalaisopisto on merkittävä työllistäjä tarjoten esimerkiksi monelle kädentaitajalle toimeentuloa sekä innostaen kursseilla kävijöitä jopa yrittäjyyteen.

Anna Rautio muistelee aloittaneensa Mäntyharjun kansalaisopistossa englannin kielen kurssilla vuonna 1973. Sen jälkeen hän on osallistunut erilaisille kursseille miltei joka vuosi: ruotsia, kuvataidetta, keramiikkaa, konekirjoitusta, erityispedagogiikkaa…

Mielenkiinto opiskeltavia asioita kohtaan, hyvä ilmapiiri ja hyvät opettajat saavat tulemaan aina uudestaan. Tärkeintä hänelle on oppimisen ilo.

– Se on innostanut laajentamaan osaamista. Olen rohkaistunut aikuisena opiskelemaan, Rautio kertoo.

Mieskuoro Laulu-Seppojen pitkäaikainen jäsen Orvo Luukkainen pitää kansalaisopiston merkitystä itselleen erittäin suurena. Huuliharpisteissakin on ehtinyt kulua jo yksitoista vuotta.

Mukavan tekemisen lisäksi hän korostaa ystäväpiirin merkitystä.

– Hienoa, kun eri puolilta kyliä tapaa porukkaa.

Juhlan ohjelmallisesta annista vastasivat pääosin kansalaisopiston ryhmät.

Musiikkiesitysten tunnelmat vaihtelivat muun muassa huuliharpistien reippaista sävelistä Eveliina Ripatin riipaisevan kauniisiin laulutulkintoihin. Taiteilijanimellään Evestiina tunnetuksi tullut Ripatti on harrastanut yksinlaulua yhdeksän vuotta, pääosin kansalaisopistojen puitteissa. Juhlan huipennuksena kuultiin kaksi osaa kunnan 400-vuotisjuhliin tehdystä Mäntyharju-kantaatista.

Oopperalaulaja Taina Piiraa sekä kansalaisopistojen kuoroja säesti kapellimestari-pianisti Jari Puhakka.

–Jari säesteli Laulu-Seppoja jo pikkupoikana, Orvo Luukkainen heittää ilmoille muiston vuosikymmenten takaa.

Kansalaisopistojen historia alkaa 1800-luvun lopulta, jolloin ensimmäistä opistoa ryhdyttiin perustamaan Tampereelle. Aluksi opistot toimivat työväenopistoina, mutta laajenivat sittemmin koko väestölle tarkoitetuiksi kansalaisopistoiksi. 1960-luvulla opistot levisivät laajasti myös maaseudulle.

Jos asiat olisivat menneet toisin, juhlittaisiin Mäntyharjulla jo 70-vuotiasta opistoa. Vuonna 1946 julkaistiin Helsingin Sanomissa ilmoitus, jossa haettiin Mäntyharjun kansalaisopistolle johtajaa. Hanke ei kuitenkaan vielä tuolloin lähtenyt lentoon.

–Olisi kiinnostavaa ja arvokastakin selvittää, jos joku tietäisi tai muistaisi noista vaiheista, kansalaisopiston nykyinen rehtori Heli Tirri pohtii.

Kansalaisopistot ovat eläneet läpi useiden yhteiskunnallisten muutosten tarjoten ihmisille mahdollisuuksia uusien taitojen oppimiseen ja auttaen siten sopeutumaan muuttuvaan maailmaan.

– Opistot vastaavat myös alueelliseen ja paikalliseen tarpeeseen, siksi kurssitarjonnassa on erojakin, Tirri kertoo.

Hän arvioi, että Mäntyharjulla kansalaisopistolla on suuri merkitys kunnan kulttuurielämään.