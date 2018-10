Valvira: Ruskahovin huoneiden koko on siinä ja siinä

Mäntyharjun kunnan johto on perustellut Palvelukeskus Ruskahovin kauppaamista siihen liittyvällä kiinteistöriskillä. Kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen mukaan kiinteistöön pitäisi tehdä tulevaisuudessa kallis peruskorjaus. Ollikaisen mukaan kiinteistö on tilaratkaisultaan 1990-luvun tuote, eikä huoneiden mitoitus täytä uusia tilavaatimuksia.

Ollikaisen mukaan pelkona on, että Ruskahovin 17,5 neliömetrin kokoisia huoneita pitäisi tulevaisuudessa suurentaa. 17,5 neliöön sisältyy Ollikaisen mukaan huone ja suihkutilat. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on suositellut uusien yksiköiden huonekooksi vähintään 19-20 neliömetriä. Se sisältää 15 neliömetrin kokoisen huoneen ja 4-5 neliömetrin hygieniatilan.

Ollikaisen mukaan odotettavaa on, että tulevaisuudessa myös julkisten hoitolaitosten kiinteistöjä koskevat samat kriteerit kuin uusia yksityisiäkin hoitolaitoksia.

– Kysymys kuuluu, kuinka pitkään julkisella ja yksityisellä voi samanlaisesta palvelusta olla eri kriteerit? Maakuntahallinnon toteutuessa tällainen julkinen tuotanto pitää joka tapauksessa siirtää liikelaitokseen ja toimia kilpailuilla markkinoilla. Ollikainen toteaa.

Jos näin kävisi, Ruskahovin huoneita pitäisi Ollikaisen tulkinnan mukaan suurentaa.

Miten asia on, Valviran ylitarkastaja Anssi Tulkki? Ovatko Ruskahovin huoneet liian pienet?

– Asiaan on vaikea ottaa kantaa tuntematta kokonaisuutta. Varsinaisesti laissahan minimikokoja ei ole eksaktisti määritelty. Siellä puhutaan vain riittävistä ja asianmukaisista tiloista. Lisäksi tilojen on turvattava asiakkaiden yksityisyyden suoja. Suhteellisen vakiintunut käsitys kuitenkin on, että minimihuonekoko on 20 neliömetriä, joka pitää sisällään saniteettitilat. Siinä huone on 15 neliötä ja saniteettitilat 4-5 neliötä. En kuitenkaan halua ottaa suoraan kantaa Ruskahovin huoneisin, sillä en tunne kiinteistöä. Tiloja arvioitaessa käytetään yleensä kokonaisharkintaa, jolloin voidaan etsiä seikkoja, jotka antaisivat anteeksi huoneiden pientä kokoa.

Onko Suomessa siis eri kriteerejä uusille ja vanhoille palvelukiinteistöille?

– Tähän asti nykyisessä lainsäädännössä julkisilta palveluntuottajilta ei ole edellytetty lupaa. Yksityinen ympärivuorokautinen palveluntuotanto on sen sijaan luvanvaraista ja ero tulee tästä. Toki suositukset ja ohjeistukset koskevat sekä julkista ja yksityistä. Ruskahovinkin tapauksessa on kyse vanhoista tiloista, jotka on suunniteltu todennäköisesti erilaiseen toimintaan. Monesti aika vain ajaa ohi vanhoista tiloista.

– Uudet rakennettavat huoneet ovat nykyisin 20-21 neliön kokoisia. Meillä on myös 25-30 neliön asuinhuoneita. Jälkimmäiset on tarkoitettu pariskunnille ja tätä korostavat myös vanhuspalvelulaki ja sosiaalihuoltolait. Niiden mukaan pariskuntien tai muuten yhdessä asumista toivovilla pitäisi olla mahdollisuus asua yhdessä. Moderni ikäihmisten asumispalveluyksikkö tarjoaa myös tämän mahdollisuuden.

Onko odotettavissa, että tulevaisuudessa tilojen kriteereitä yhtenäistetään yksityisen ja julkisen puolen välillä?

– (Valmisteilla olevan) palvelutuottajalain ideana on, että rekisteröinnin piiriin tulisivat myös julkiset palveluntuottajat ja niiden tilat. Silloin vastaan voi tulla myös pulmallisia tilanteita. Meillähän on eri puolilla Suomea esimerkiksi vanhoja terveyskeskusten vuodeosastoja, joita on muutettu tehostetun palveluasumisen yksiköiksi. Ne ovat olleet erittäin haasteellisia. Osa näistä tiloista ei ole ollut hyväksyttävissä ilman merkittäviä saneerauksia. Ruskahovin osalta on kuitenkin mahdotonta ottaa vielä tarkemmin kantaa, koska en tunne kiinteistöä tarpeeksi hyvin.

