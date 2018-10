Mäntyharjun joulunavaus järjestetään tänä vuonna Kirkonkylällä – keskustasta bussikuljetus

Mäntyharjun joulunavajaistapahtuma järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa keskustan sijasta Kirkonkylällä. Mäntyharjun Yrittäjät ry:n perinteisesti järjestämä joulunavaus yhdistyy Yhdessä Tekijät ry:n viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestämän Wanhan Ajan Joulu -tapahtuman kanssa.

Mäntyharjun Yrittäjät ry:n sihteeri Kukka Vihavainen kertoo, että ratkaisuun päädyttiin voimien yhdistämiseksi. Keskustan joulunavajaistapahtumaan oli vuosi vuodelta vähemmän vapaaehtoisia järjestäjiä, mutta nyt yritykset ja yhdistykset ovat mukana uudella innolla.

– Ajattelimme, ettei ole mitään järkeä järjestää kahta erillistä joulutapahtumaa, vaan puhaltaa yhteen hiileen. On todella hieno juttu kuinka iso porukka on lähtenyt järjestämään Kirkonkylän joulutapahtumaa. Meidät on otettu avosylin vastaan ja kaikille riittää siellä varmasti tekemistä, Vihavainen kehuu.

Uuden joulutapahtuman näyttämöitä ovat majoitusliike Villa Auroran pihapiiri, Taidekeskus Salmelan ravintola Kesäheinän piha ja Domanderin näyttelyalue sekä Mäntyharjun kirkko.

Villa Auroran yrittäjä Juha Poraharju Yhdessä Tekijät -yhdistyksestä kertoo, että Kirkonkylän ympäristö on tarkoitus muuntaa joulumaaksi, joka tarjoaa kokemista ja tekemistä kaikenikäisille.

Alueelle on suunniteltu tekemistä koko päiväksi. Lukuisten paikallisten myyntikojujen lisäksi paikalla on muun muassa joulupukki, rekiajelua, käden taitojen paja sekä laulu- ja tanssiesityksiä. Paikan päälle pääsee maksuttomalla bussikuljetuksella Mäntyharjun keskustasta koko päivän ajan.

Perinteiseen tapaan tarjolla on myös joulupuuroa ja glögiä. Tapahtuma huipentuu kirkon kellotapulista luettavaan joulurauhan julistukseen ja jouluvalojen sytyttämiseen. Mukana tapahtumaa järjestämässä on lähes 50 yritystä, yhdistystä ja tahoa.

– Mukaan järjestelyihin on lähtenyt erittäin hyvin väkeä. Mukana olevista näkee myös innostuksen tapahtumaa kohtaan, Poraharju kiittelee.

Wanhan Ajan Joulu -tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna. Poraharjun ja muiden tapahtuma-aktiivien suunnitelmissa on laajentaa tapahtumaa tulevina vuosina useamman päivän mittaiseksi.

Mäntyharjulaisten lisäksi tapahtumaan on tarkoitus houkutella kävijöitä myös vapaa-ajanasukkaista, jotka tulevat viettämään mökeilleen pidennettyä itsenäisyyspäivän viikonloppua.

Poraharju painottaa, että joulunavaustapahtuman ja Wanhan Ajan Joulu -tapahtuman yhdistäminen on kokeilu.

– Jos ihmiset ja järjestäjät kokevat, ettei tapahtuma toimi täällä, niin se voidaan järjestää tulevina vuosina taas keskustassa.

– Tavoitteemme on saada toimintaa joulun ajaksi eri puolille Mäntyharjua usemman päivän tai jopa viikkojen ajaksi. Mutta järjestetään ensin hyvä tapahtuma täksi jouluksi.

Fakta: Wanhan Ajan Joulu -tapahtuma

Mäntyharjun joulunavaus yhdistyy tänä vuonna Kirkonkylällä 8.12. järjestettävän Wanhan Ajan Joulu – tapahtuman kanssa.

Tapahtuman järjestelyistä vastaa Yhdessä Tekijät yhdistys yhdessä Mäntyharjun Yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

Mukana tapahtuman järjestelyissä on kymmeniä yrityksiä ja yhdistyksiä, kuten Mäntyharjun Virkistys, Mäntyharjun seurakunta, Reissupolku, Mäntyharjun 4H ja Taidekeskus Salmela.

Onko Kirkonkylä oikea paikka Mäntyharjun joulunavaukselle? Kyllä

Ei Näytä tulokset