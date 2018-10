Pääkirjoitus: Mäntyharjun joulunavaukseen tulossa uutta virtaa

Mäntyharjun joulunavaus siirtyy tänä vuonna keskustasta Kirkonkylälle. Paikan lisäksi vaihtuu myös päivä, sillä tänä vuonna juhlallisuuksia vietetään perjantain sijasta lauantaina. Muutos on iso, sillä päivää on vietetty lukuisat vuoden arkiviikon päätteeksi keskustassa.

Miksi päivä ja paikka on sitten päätetty vaihtaa? Keskeisin syy on keskustassa järjestetyn tapahtuman järjestelyjen hiipuminen. Viimeisten vuosien aikana vastuu keskustan joulunavauksen järjestelyistä on jäänyt Mäntyharjun Yrittäjissä yhä pienemmän porukan harteille. Kun innokkaita tekijöitä ei ole, toiminnasta tulee pakkopullaa.

Kirkonkylän suunnalla intoa on sen sijaan riittänyt. Wanhan Ajan Joulu -tapahtuman ja monien muiden tapahtumien ympärillä on riittänyt viimeisen vuoden aikana paikkakunnalle tervetullutta ”pöhinää”. Täksi vuodeksi järjestäjät päättivätkin yhdistää voimansa keskustan joulunavauksen kanssa. Mäntyharjun Yrittäjissäkin katsottiin, ettei kunnassa ole järkeä järjestää kahta joulutapahtumaa peräkkäisinä viikonloppuina. Se kuulostaa järkevältä päätökseltä. Lisäksi tapahtuman suunnittelu näyttää nyt saaneen roimasti uutta virtaa.

Järjestäjien mukaan tapahtuman siirtyminen lopullisesti Kirkonkylälle ei ole varmaa, vaan tämän vuoden tapahtuma on kokeilu. Tuleva joulunavaus näyttääkin miten tapahtuman uusi sijainti ja sinne järjestettävät kuljetukset toimivat. Joulukuussa onkin hyvä kuulostella mäntyharjulaisten mietteitä uuden joulunavauksen toimivuudesta.

Kirkonkylän historialliseen miljööseen saa joka tapauksessa parhaimmillaan luotua ainutlaatuisen joulumaailman, jollaista ei lähiseuduilta taatusti löydy.