Poliisi pyytää autosta havaintoja – Kuortista löytynyt uhri tunnistettu

Kuortin ABC-asemalla perjantaina tapahtuneesta poliisioperaatiosta on saatu lisätietoa.

Poliisin mukaan rikoksen uhriksi on varmentunut joutsalainen 35-vuotias mies. Poliisin kiinniottamista henkilöistä yksi on vapautettu kuulustelujen jälkeen.

Kolmea henkilöä epäillään edelleen murhasta ja heidän vangitsemistaan käsitellään tänään Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Poliisi pyytää tapahtumaan liittyen havaintoja valkoisesta Ford Transit -merkkisestä pakettiautosta, joka on liikkunut Leivonmäki – Kuortti välillä 18.10.2018.

Ilmoita havainnoistasi numeroon 050 456 0471 tai sähköpostilla vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi.