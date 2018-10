Nuolniemi juhli kekriä – musiikki soi ja pöydät notkuivat satokauden tuotteita

– Tämä on kylä, jossa jonnii verran huolehditaan toisista, kuvailee Tarjamaarit Mäkelä Nuolniemeä Mäntyharjun ja Valkealan rajalla.

– Tämä on ihana paikka ja kiva yhteisö. Täällä toimitaan porukalla tosi paljon. Jos joku juhlii jotain, niin kaikki kutsutaan, vahvistaa Anja Roth-Elgpacka.

Yhteisöllisyyttä helpottaa se, että kylällä on kymmenkunta vakituisesti asuttua taloa toisiaan lähellä. Vapaa-ajan asuntoina on toiset kymmenkunta taloa.

Kaikki tuntevat toisensa – tähän tapaan:

– Ensin on Alpo, sitten Hellä, sit ootte työ, sitten Mimmin talo, Lellu ja Tomppa, sit ollaan myö, Korpiset, ja sitten se siellä kurvissa, luettelee Elvi Kukkola toisille pöytäseurueessa.

Lauantaina kyläläisiä hemmoteltiin kekrijuhlalla. Pimeään iltaan peltojen keskelle rakentui yhteisvoimin viihtyisä ulkoilmaravintola.

Miesväki huolehti sähkön saannista ja tarjoilut olivat talkoilun tulosta. Liha-, kala- ja sienikeittoa oli keitelty ulkotulilla iltapäivästä asti.

Telttaan oli katettu pöytien täydeltä monenlaisia leivonnaisia sekä salaatteja.

Musiikista vastasivat kylän omat musiikin harrastajat ja tähtivieraaksi paikalle oli saatu Kari Peitsamo.

– Haluamme tänne hyviä esiintyjiä. Tuossa pellolla esiintyi aikoinaan Puolikuu ja Nuolimajalla on käynyt soittamassa osa Kotiteollisuus-yhtyeestä, kertoi juhlan järjestelyistä vastaava Jaana Utti.

Juhlapaikan keskipisteenä oli Suomen pienin, noin viiden neliön kyläkauppakeskus. Se, joka on aina auki, jossa ei ole kauppiasta eikä maksuvelvoitetta.

Tarkkaa tietoa asiakkaiden määrästä ei ole kenelläkään, sillä virallista kirjanpitoa ei ole, eivätkä kaikki asiakkaat kirjoittaneet kaupan vieraskirjaan.

Tiedotusvälineissä saatu julkisuus näkyi kylätiellä selvästi. Esimerkiksi Turun suunnalta poikkesi iso joukko motoristeja ihmettelemään Suomen pienintä kyläkauppakeskusta. Yleinen tuntuma on, että ihmisiä kävi ”ihan hirveästi”.

– Huonoimpina päivinä liikevaihto oli ehkä pari euroa, parhaimpina toistasataa euroa, arvelee Leila Iholin.

– Hirveästi olemme tykänneet leikkiä kauppaa, hän nauraa.

Huhtikuussa avattu kauppa on leikin lisäksi yhteiskunnallinen kokeilu.

Jaana Utti halusi tietää, olisiko Nuolniemen kaltaiseen paikkaan saatavissa palveluja. Utti työskentelee konsulttiyhtiö Tamorassa, joka ilmoittaa yhdeksi tehtävistään yhteiskunnan rakenteiden asiakaslähtöisen uudistamisen. Nuolniemen kyläkauppa käy esimerkiksi uudistuksesta.

Tamora on jättänyt hakemuksen osallistumisesta Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi-kärkihankkeeseen.

– Haluaisimme luoda verkoston miehittämättömistä, yhteisöllisistä palveluista. Raaseporissakin on jo avattu tällainen kyläkauppa.

Vaikka kaupassa ei ole henkilökuntaa, varkauksilta ja ilkivallalta on vältytty.

– Ihmiset ovat luotettavia, kun heihin luotetaan, uskoo Utti.

Hellekesän ylivoimaisesti suosituin tuote oli jäätelö ja limsa. Runsaasti meni myös hammastahnaa, saippuaa, karkkeja, suolaa sekä sokeria. Syksyn tullen vietiin kaikki taskulamput.

Yksi kaupan uskollisista asiakkaista on Sakari Nikki.

– Lääkäri on kieltänyt jäätelön syönnin, mutta kun kerran läheltä saa, niin olen käynyt hakemassa. Lähin kauppa on 20 kilometrin päässä ja sieltä hakiessa jäätelö ehtisi sulaa.

Jäätelöt poistuvat talveksi valikoimasta ja kylmäallas viedään pois, mutta kauppaa pidetään edelleen auki.

Valikoimasta poistuu valtaosa elintarvikkeista. Niiden tilalla saatetaan nähdä esimerkiksi joulukoristeita ja villasukkia.

