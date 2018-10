Kiepin siltaremontti alkoi viimein – näin remontti etenee seuraavan vuoden aikana

Mäntyharjun Kiepinsalmen ylittävät autoilijat saavat varautua liikenteen poikkeusjärjestelyihin koko seuraavan vuoden ajan. Kiepinsalmen huonokuntoisen sillan remontti alkoi viime viikolla ja se kestää aina ensi vuoden marraskuuhun saakka.

Remontissa uusitaan itse asiassa kaksi siltaa. Kiepinsalmen alkuperäinen silta rakennettiin paikalle vuonna 1939. Liikennemäärien kasvaessa 1960-luvulla viereen rakentui uusi levitysosa. Nyt aika on ajanut molempien siltojen ohi ja kummankin paikalle tehdään uudet sillat yksi kerrallaan.

– Ensimmäisessä vaiheessa puretaan uudempi silta. 1930-luvulla rakennettu sahan puoleinen silta jää siis aluksi käyttöön, kertoo urakkaa johtavan Destian työmaapäällikkö Antti Rönkä.

Viime viikolla alkanut remontti sulki sillasta toisen kaistan ja liikennettä ohjattiin liikennevalojen avustuksella yhtä kaistaa pitkin. Antti Rönkä kuitenkin kertoo, että liikenteen on tarkoitus soljua kahta kaistaa pitkin suurimman osan siltaremontin ajasta.

– Marraskuun alkupuolelta lähtien kevyt liikenne siirtyy sillan sahanpuoleiselle sivustalle rakennetulle noin metrin leveälle ulokkeelle. Näin saamme kaksi kaistaa käyttöön autoille.

Kun liikenne saadaan kulkemaan sahanpuoleisella sillalla, alkavat toisen sillan purkutyöt. Sen hoitaa savonlinnalainen PR-Urakointi Oy.

– Sen jälkeen on vuorossa kaivuhommia ja porapaalutukset. Ensimmäisen uuden sillan kannen ja reunapalkin betonointi on vuorossa ensi keväänä heti kun säät ovat kunnolla plussan puolella. Liikenne siirtyy alkukesästä uuden sillan päälle. Tämän jälkeen on vuorossa viereisen sillan uusiminen. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu joulukuussa 2019, Rönkä kertoo.

Röngän mukaan lisätyötä Kiepinsalmen siltaurakkaan tuottaa sen poikkeuksellinen sijainti. Liikennettä ei ole mahdollista ohjata kiertoreitille, sillä se tietäisi matkoihin kymmenien kilometrien mutkaa.

– Paikalle ei pystynyt myöskään tekemään louheesta kiertotien mahdollistavaa penkkaa, koska ympärillä on lähellä sijaitsevia rakennuksia. Tämän takia liikenne on koko työn ajan ihan äärellään, Rönkä sanoo.

Hän toivookin työmaan ohittavilta autoilijoilta malttia ja alhaisia nopeuksia. Rönkä muistuttaa, että rajoitusten mukaisilla nopeuksilla autoilijat takaavat työntekijöille turvallisen työympäristön.

– Kiusaahan me emme kenellekään ole täällä tekemässä, vaan töissä. En usko, että nopeudet tulevat olemaan suuri ongelma, sillä perusrajoituskin on tässä 60 kilometriä tunnissa. Eri asia on tuolla isommilla teillä, joissa nopeuksia tiputetaan satasesta alaspäin.

Fakta: Kiepinsalmen siltaremontti

– Alkoi lokakuussa ja kestää vuoden 2019 marraskuuhun.

– Remontissa uusitaan Kiepinsalmen ylittävä teräsbetoninen holvisilta, joka koostuu kahdesta erillisestä sillasta.

– Ensimmäisessä osassa puretaan ja uusitaan Ristiinan puoleinen, vuonna 1963 valmistunut silta.

– Ensi keväänä alkaa sahanpuoleisen, vuonna 1939 valmistuneen sillan purkutyö.

– Tilalle tulee teräsbetoninen laattasilta, jonka tuet perustetaan kallioon porattaville teräsputkipaaluille. Sillasta tulee hieman nykyistä leveämpi. Korkeudeltaan se vastaa tien pintaa.

– Liikenne kulkee läpi remontin pääosin kahdella kaistalla.

– Kevyelle liikenteelle rakennetaan omat ulokkeet. Marraskuun alussa kävelijät ja pyöräilijät kulkevat sahan puolelle rakennettua uloketta pitkin.

– Ensi keväänä tai kesänä liikenteen siirtyessä toiselle puolelle kevyelle liikenteelle rakennetaan uusi uloke.

– Rakentamista rahoitetaan valtion korjausvelan purkurahoituksesta 1,7 miljoonalla eurolla.