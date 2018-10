Lisähehtaarit eivät olisi pahitteeksi – Pertunmaan maatalousyrittäjiä houkutellaan biokaasun tuottajiksi

Pertunmaalta etsitään lisää maatalousyrittäjiä osallistumaan biokaasulaitoksen käynnistämiseen.

Paras tilanne syntyisi, jos viljelyalaa löytyisi yhteensä noin 200 hehtaaria. Tämä tarkoittaa 50-60 hehtaaria lisää määrään, jonka alueen yrittäjät ovat jo nyt on asettaneet tarjolle.

– 200 hehtaarin biomassoilla jalostusyksikkö voisi jauhaa täysillä ja maksaisi itsensä nopeammin takaisin, sanoo biokaasun asiantuntija Henri Karjalainen Envitecpolisista.

– Positiivista on se, että jo tarjolla olevilla määrillä olisi isolle osalle kaasusta suorat markkinat. Tosin maksuaika olisi pidempi.

Mikäli laitos rakennettaisiin Kuortin teollisuusalueen tuntumaan, voisivat alueen yritykset liittyä kaasuputkeen ja hyödyntää kaasua esimerkiksi lämmityskäytössä. Putki päättyisi 5-tien varteen, missä kaasu olisi tankattavissa autoihin.

– Teollisuusalueen ja valtatien ansiosta Kuortissa on otollinen tilanne. Kuortti on kaiken kaikkiaan äärimmäisen herkullinen case, hehkuttaa Karjalainen.

Pertunmaalaisille yrittäjille esiteltiin maanantaina biokaasulaitoksen alustavia kustannus- ja kannattavuuslaskelmia.

Ensimmäisen kerran Pro Agria ja sen yhteistyökumppani Envitecpolis esittelivät osaamistaan kolmisen viikkoa sitten.

Maanantaina paikalla olleet uskoivat, että potentiaalia nurmi- ja olkibiomassan tuottamiseen löytyisi enemmänkin. Seuraavaksi yrittäjiä tavoitellaan puhelimitse.

– Alueelta löytyy biomassoja, nyt tarvittaisiin yrittäjiä, joita kiinnostaa lähteä perustamaan yritystä ja uutta liiketoimintaa.

Karjalaisen mukaan tavallisimmin epäilyttää rahoitus. Hänen mielestään Etelä-Savossa myönteistä on, että maakunnasta löytyy biokaasua ajavia voimia. Esimerkiksi Suur-Savon Energiasäätiö tukee biokaasuinvestointeja, samoin valtio.

– Jos joku on kiinnostunut peltobiomassan tuottamisesta, kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä, tulla seuraavaan tapaamiseen, tai lähteä mukaan Hyvinkäälle, hän kannustaa.

Joukko asiasta kiinnostuneita lähtee Hyvinkäälle tutustumaan panostoimiseen, kuivamädätys-teknologialla toimivaan biokaasulaitokseen. Retki tehdään 5. marraskuuta.

Tietoja raaka-aineista, nurmen lisäksi oljesta ja ruokohelpistä, pyritään kokoamaan seuraavaan tapaamiseen joulukuun alussa.