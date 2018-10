Metsästysseurat kauppaavat kitsaasti riistaa – Kokonaisille ruhoille on vaikeaa löytää ostajia, vaikka myyntihaluja olisikin

Riistaliha on nyt suosittua, mutta metsästysseurat kokevat sen myynnin kuluttajille työläänä.

Mäntyharjun Eränkävijöiden puheenjohtaja Pekka Hujala harmittelee riistalihan myymisen vaikeutta. Eränkävijät ovat välillä myyneet kokonaisen hirven ruhon kerrallaan, mutta pienempiin myyntisatseihin metsästysseura ei ole ryhtynyt.

– Pienet hirvenlihan myyntitulot olisivat tervetulleita metsästysseuroille muun muassa kaatolupamaksujen ja kiinteistöjen ylläpitokulujen kattamiseksi. Kokonaisen ruhon tai vähintään puolikkaan ruhon ostavan kuluttajan löytäminen on haasteellista, Hujala kertoo.

Lihaa on Hujalan mukaan välillä hieman yli seuran omien jäsenten tarpeiden. Nykysäännöt eivät kuitenkaan hänen mielestään tee riistalihan myymisestä seuroille kovinkaan houkuttelevaa.

Tarkastamattomasta lihasta ei saa valmistaa myytäväksi tai annettavaksi minkäännäköisiä jatkotuotteita, kuten jauhelihaa, makkaraa tai säilykkeitä. Kilon köntti jauhelihaa olisi kuitenkin helpommin myytävissä tavalliselle tallaajalle kuin kokonainen hirven ruho. Vähittäismyyntiin, kuten kauppoihin ja ravintoloihin, menevän lihan taas pitää olla pääsääntöisesti tarkastettua.

– Tietenkin on hyvä, että on jonkinasteisia säännöksiä, kun puhutaan elintarvikkeiden hygieniasta. Näissä asioissa pitäisi silti pystyä käyttämään tervettä järkeä, syömmehän me metsästäjät itsekin lihaa tarkastamattomana. Nykytilanteessa hirvenlihan kysyntä ja tarjonta kohtaavat toisensa huonosti, Hujala pohtii.

Tarkastamatonta lihaa seurat saavat myydä pieniä määriä suoraan kuluttajalle tai vähittäismyyntiin. Eviran ylitarkastaja Anne Fagerlundin mukaan tämä tarkoittaa vuodessa kymmentä hirveä vastaavaa lihamäärää.

– Säädös pienten määrien sallimisesta tulee suoraan EU-lainsäädännöstä, mutta tarkemmat luvut on päätetty kansallisesti. Suurimmalle osalle metsästysseuroista kymmenen hirveä myyntiin riittää varmasti, sillä metsästäjät haluavat ensin omat pakastimensa täyteen, Fagerlund kertoo.

Tarkastamattoman lihan myyntitilasta pitää tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Lihaa saa myydä paloiteltuna, mutta tuotteita siitä ei saa valmistaa.

Kun myyntirajat paukkuvat, pitää liha lähettää virkaeläinlääkärille tarkastettavaksi. Siinä missä ennen eläinlääkäri saattoi käydä lahtivajalla tarkastamassa lihan, täytyy liha nyt lähettää tarkastettavaksi erikseen määriteltyyn riistan käsittelylaitokseen. Se taas vaatii monelta metsästysseuralta liikaa venymistä saatuun hyötyyn nähden.

– Aiemmin tarkastamatonta lihaa ei voinut ollenkaan myydä vähittäismyyntiin, joten on tässä joustoa tapahtunut. Toki esimerkiksi käsittelytilojen vaatimukset ovat samalla kiristyneet. Lahtivajoilla tapahtunut lihantarkastus oli jo aikoinaan EU:n sääntöjen vastaista, joten nykyään lihantarkastus voidaan tehdä vain Eviran hyväksymillä riistan käsittelylaitoksilla, Fagerlund sanoo.

Pertunmaan Riistamiesten puheenjohtaja Tarmo Laitisen mielestä riistalihan myynti ei nykytilanteessa ole vaikeaa, mutta ei välttämättä tarpeellistakaan.

– Joskus myymme yhden hirven kattamaan peijaiskuluja. Lisäksi kaikki Pertunmaan seurat myyvät vuorollaan kokonaisen hirven, jonka myyntituloilla tuetaan Pertunmaan riistanhoitoyhdistyksen toimintaa. Tuloista otetaan pieni siivu kilpailujen palkintorahoihin, joilla kannustetaan ampumaharjoitteluun, Laitinen kertoo.

Riistamiehet eivät seurana myy lihaa säännöllisesti, mutta jokainen saa omalla tahollaan myydä saalisosuudestaan, mitä haluaa. Välillä jokin Pertunmaan metsästysseuroista myös järjestää hirvenlihahuutokaupan.

– Myynti ei ole vaikeaa, mutta onko tarvetta myydä, niin se on toinen asia. Maavuokrat ovat meille melkein ilmaiset, joten suurien lihamäärien myyminen voisi helposti aiheuttaa kateutta ihmisissä. Tämä on maltillista toimintaa tällä hetkellä, Laitinen toteaa.