Näköislehti kuuluu nyt kaikille tilaajille – näin luet digilehteä

Kaikkiin Pitäjänuutisten tilauksiin kuuluvat tästedes digioikeudet. Käytännössä kaikki paperisen lehden tilaajat voivat lukea ilman lisämaksua Pitäjänuutisten verkkosivuilta tai sovelluksesta löytyvää näköislehteä.

Aikaisemmin näköislehden lukuoikeudet ovat olleet saatavissa paperilehden tilaajille ainoastaan lisämaksusta.

– Näköislehteä voi lukea tietokoneelta tai mobiililaitteen kautta vaikka lounaalla, kesämökillä tai matkalla töihin. Haluamme tarjota tilaaja-asiakkaillemme enemmän vaihtoehtoja lukea paikallislehteämme, eli samaan hintaan nyt myös digitaalisissa kanavissa, kertoo ESV-paikallismediat Oy:n tilausmyynnin myynti- ja markkinointipäällikkö Viveka Krokfors.

Pitäjänuutisten päätoimittaja Lasse Laitinen sanoo, että uudistus on luonnollinen askel lehden vahvempaa suuntautumista kohti verkkoa.

– Uutisia luetaan nykyisin entistä enemmän kännyköiltä ja tietokoneilta. Näköislehden avaaminen kaikille tilaajilllemme on uusi askel tässä kehityksessä, Laitinen toteaa.

– Tavoitteenamme on olla yhä enemmän läsnä ihmisten elämässä useamminkin kuin vain kerran viikossa. Tämä onnistuu verkkosivujen ja pari viikkoa sitten julkaistun sovelluksen kautta, hän lisää.

Jos asiakkaan tilaukseen ovat ennestään kuuluneet paperilehden lisäksi myös digioikeudet, tilauksen hinta laskee. Ennen hinnanalennusta laskunsa maksaneelle asiakkaalle annetaan hyvitystä lisäämällä hänen tilausjaksoonsa ylimääräistä summaa vastaava määrä tilauspäiviä.

Näköislehden lukemista varten tilaajien on luotava itselleen digitunnukset. Niiden luonti onnistuu tämän linkin kautta.

Torstaina 1. marraskuuta Pitäjänuutisten asiakaspalvelussa on tarjolla opastustilaisuus, jossa asiakkaita neuvotaan näköislehden ja uuden sovelluksen käyttöön.

Vaikka oikeudet digisisältöjen lukemiseen kuuluvat nyt kaikille tilaajillemme, digipalveluita ei ole pakko ottaa käyttöönsä, mikäli ei halua.

– Digipalveluiden käyttöönotto ja verkkosivuilla käyminen kuitenkin kannattaa. Sitä kautta pysyy paremmin ajan tasalla oman alueensa ajankohtaisista asioista, Lasse Laitinen suosittelee.

Lataa Pitäjänuutisten sovellus iPhonelle tai iPadille tästä tai Android-laitteille tästä.

