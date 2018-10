Pertunmaalainen Sirpa-Liisa Kuoppala voitti valtakunnallisen karaokekisan ja pääsee levyttämään Jukka Kuoppamäen säveltämän kappaleen studioon

Pertunmaalainen Sirpa-Liisa Kuoppala hurmasi syyskuun viimeisenä viikonloppuna Iisalmessa kisatun Sininen ja valkoinen -karaokekisan tuomariston. Kuoppalan nappasi kovatasoiseksi kehutun 50-59 -vuotiaiden naisten sarjan voiton tulkinnallaan Myrskyluodon Maijasta.

Palkinnoksi valtakunnallisen kisan voitosta hän sai levytysoikeuden Jukka Kuoppamäen säveltämälle ja sanoittamalle ennen julkaisemattomalle kappaleelle.

– Sirpa-Liisan ääni on todella puhdas ja häntä oli ilo kuunnella. Hänen sarjansa oli kaiken lisäksi erittäin kovatasoinen, kehui Sininen ja valkoinen -karaokekisan isä Alpo Poola.

Näin Kuoppala lauloi Myrskyluodon Maijan keväällä Pertunmaalla:

Upea Myrskyluodon Maija koettiin myös Kehä kolmosen ulkopuolella. Ja mikäs on tehdessä, kun Nuorisotalon akustiikkaa on kehunut myös Jaakko Ryhänen. Kiitos elämyksestä, äiti ja Anni-Sirkku! Julkaissut Anne-Mari Kuoppala Lauantai 21. huhtikuu 2018

Ennen Sininen ja valkoinen -kilpailua Kuoppala menestyi Saimaa & Puula Karaoke -kilpailussa viime vuonna. Sininen ja Valkoinen -finaalin voitosta Kuoppala kertoo kuitenkin yllättyneensä.

– Mukana oli valtavan hyviä laulajia, jotka ovat aktiivisia keikkailijoita. Ajattelin aluksi, ettei minulla edes ole hirmu suuria mahdollisuuksia, mutta kun tuomarit lähtivät laskemaan pisteitä niin Alpo vinkkasi, että minulla voisi olla hyvät mahdollisuudet. Silloin alkoi kunnolla jännittämään, Kuoppala muistelee finaali-iltaa.

Moni tuntee Sirpa-Liisa Kuoppalan paremmin leipätyöstään lähihoitajana Pertunmaan terveysasemalta.

Laulua hän on kuitenkin harrastanut aivan pikkutytöstä saakka. Karaokesta hän innostui vuosituhannen alussa paikallisen kansalaisopiston karaokekurssin myötä.

Kurssin jälkeen hankintaan lähti kunnon karaokelaitteisto. Kuoppalan perheessä mikrofonin varressa on ollut vuorollaan koko perhe. Nykyisin Sirpa-Liisa laulaa erityisesti miehensä Seppo Kuoppalan kanssa, joka osallistui hänkin Sininen ja Valkoinen kisan finaaliin. Pariskunta toimii aktiivisesti myös Pertunmaan karaokepiirin jäseninä. Innokkaita piirin laulajia on paikkakunnalla yli 20.

– Käymme toinen toistemme luona laulamassa. Se on todella mukavaa sosiaalista toimintaa. Välillä laulamme yhdessä ja välillä teemme yhteisiä reissuja, Sirpa-Liisa Kuoppala kertoo.

Omiksi suosikkiartisteiksi Kuoppala nimeää suomalaiset naisiskelmälaulajat, kuten Anna Erikssonin, Lea Lavenin, Kaija Koon, Saija Tuupasen ja Arja Korisevan.

– Naisten laulamat sopivat itselle hyvin, koska silloin ei tarvitse laskea tai nostaa äänialaa.

Jukka Kuoppamäen hänelle säveltämää laulua Kuoppala ei ole vielä kuullut.

Joka tapauksessa sen Kuoppala pääsee levyttämään lähiaikoina studioon.

Levytysssessio ei ole Kuoppalalle suinkaan ensimmäinen, sillä myös Saimaa & Puula -kisan voitosta palkinnoksi irtosi studioaikaa.

– Karaokepuolellahan erilaisia kisoja on tarjolla vaikka millä mitalla. Tulevaisuudessa tarkoituksena on osallistua joihinkin niistä, mutta en halua suunnitella vielä asioita sen tarkemmin. Mennään ensin studioon, Kuoppala toteaa.