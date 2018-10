Pertunmaan koulukyydit kallistumassa – taustalla uudet kilometrit Kuortissa

Koulukuljetusten hinta on kasvamassa Pertunmaalla arviolta 57 eurolla päivässä.

Kuortin koulun lakattua lukuvuoden 2018 – 2019 alusta, neuvoteltiin päiväautojärjestelmän toisen auton vaihdosta iltapäivisin Taimelan suunnalta Kuortin suunnalle.

Neuvotteluissa sovittiin, että liikennöitsijät aloittavat vanhoilla reittihinnoilla, mutta hinnoitteluun voidaan tarvittaessa palata syksyllä, kun mahdolliset kustannusvaikutukset on nähty.

Pertunmaan Linjaliikenne Ky on ajanut päiväautojärjestelmän koulukuljetuksia useita vuosia. Sopimuksessa on maininta, että sopimushintaa voidaan muuttaa liikennöinnissä tapahtuneen muutoksen myötä.

Pertunmaan Linjaliikenteen autoilija Pekka Ruuth on ilmoittanut ajokilometriensä lisääntyneen 38 kilometrillä päivää kohden, jolloin hän esittää korotustarpeeksi 57 euroa päivältä. Ruuth vastaa suurelta osin Kuortin suunnan koulukuljetuksista. Hän esittää myös, että hinnanmuutos otettaisiin käyttöön takautuvasti 9.8.2018 alkaen.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta keskustelee sopimushinnan muutoksesta ensi viikolla.