Pertunmaa tarvitsee koulukuraattorin – lakisääteinen palvelu katkolla

Pertunmaan yhtenäiskoululle tarvittaisiin nopeasti täysipäiväinen koulukuraattori.

Kunta on tähän mennessä ostanut puolipäiväisen kuraattorin palvelun Essotelta, mutta kyseinen henkilö on siirtynyt muihin tehtäviin. Hän on käyttänyt toisen puolikkaan työajastaan perhetyöntekijänä, mutta toimenkuvien yhdistelmää on pidetty raskaana ja riittämättömänä.

Kuraattorin palvelut ovat kunnille oppilashuoltolaissa säädettyjä palveluja, eikä kuraattorin tarvetta määritä laskennallinen oppilaiden lukumäärä.

– Kuntamme oppilaat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa saamiensa palveluiden suhteen, verrattuna isompiin paikkakuntiin. Jos peruspalveluja puuttuu on vaarana, että tarvitaan korjaavia palveluja, kuten erikoissairaanhoitoa, huomauttaa vapaa-aikasihteeri Jaana Nummiranta.

Nummiranta edustaa Pertunmaata niin sanotussa Lape-työryhmässä. Lape on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, jota hallinnoi Essote.

Pertunmaan kuraattori-tilanne oli noussut huolena esiin Lape-työryhmän kokouksessa.

– Pitkien matkojen vuoksi oppilaiden ja perheiden kynnys lähteä palveluiden perässä Mikkeliin on suuri, jolloin kunnassamme kuraattori hoitaa paljon sellaisiakin asioita, joihin isommalla paikkakunnalla käytettäisiin työpari- tai tiimityöskentelyä, sanoo Nummiranta esityksessään sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle.

Täyspäiväisellä kuraattorilla kyettäisiin esityksen mukaan tasoittamaan eriarvoisuutta ja ennaltaehkäisemään lasten ja nuorten ongelmia, kuten oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa edellytetään.

– Myöskään laissa määritellyt ajat palveluiden toteutumisesta eivät aina toteudu nykyisellä resurssilla, huomauttaa Nummiranta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta keskustelee täysipäiväisen koulukuraattorin palkkaamisesta ensi viikon kokouksessaan. Palkkaamiseen tarvittaisiin kunnanhallituksen päätös.