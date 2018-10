Syyslomalaiset viettivät aikaansa elokuvissa ja reissussa, kunnan toteuttama loman piristysprojekti sai kiitosta

Vapaa-aikasihteeri Pertti Petman iloitsee hyvin sujuneista syyslomaviikoista. Oman lomaviikon tapahtumien lisäksi kunta panosti nyt ensimmäistä kertaa myös eteläsuomalaisten lomaviikkoon.– Sitähän me osasimme odottaa, että kuntalaisten lomaviikko menee hyvin. Siihen pitää olla kuitenkin erityisen tyytyväinen, että tämä meidän uusi kokeilumme satsata myös ulkopaikkakuntalaisten lomaviikkoon meni näin hyvin. Paljon on tullut kiitosta.

Etelä-suomalaisten lomaviikon huipensi Riku Niemi Orchestran konsertti Mäntyharjussa. Tupa oli melkein täysi, vaikka kunta antoi ainoastaan tilat orkesterin käyttöön ja hieman avustusta tapahtuman mainonnassa.

Petman arvelee, että jopa 60 prosenttia yleisöstä olisi ollut ulkopaikkakuntalaisia.

– Sehän on tällaisten tapahtumien elinehto, että väkeä tulee laajemmaltakin alueelta. Vähän oli etukäteen pelkoa tapahtuman onnistumisesta, kun kunnan omat aktiiviset ihmiset eivät olleet järjestelyissä mukana. Mutta tapahtuma onnistui äärettömän hyvin, Petman kehuu.

Syysloman piristysprojekti jatkuu myös ensi vuonna. Seuraavaksi vuodeksi tarkoitus on lisätä entisestään elokuvateatteri Kinon päivätarjontaa.

– Nyt ei ollut ihan joka päivä aamupäivästä asti näytöksiä, vaikka niille selvästi olisi ollut kysyntää. Syyslomahan on lastenelokuvien sesonkiaikaa. Myös vanhempi väki käy mieluusti päivänäytöksissä, jos vain ohjelmistossa on sopivia elokuvia, Petman kertoo.

Kysyimme mäntyharjulaisilta, miten he viettivät syyslomaansa. Monelle tärkeintä oli ehtiä rentoutumaan:

Loma ei lisännyt majoittujia Mäntyharjussa

– Ai, onko nyt syyslomaviikko? naurahtaa Eeva Leskinen, toinen lomakeskus Tommolansalmen yrittäjistä.

Syysloma ei juuri majoittajien määrää Mäntyharjussa lisää, joten Tommolansalmen arjessa lomaviikot eivät juurikaan ole näkyneet.

Hetken mietinnän jälkeen Leskinen kuitenkin toteaa, että ennen mäntyharjulaisten syyslomaa jokainen talviasuttavista mökeistä oli täynnä viikonlopun ajan. Kyseinen viikko oli muun muassa helsinkiläisten viikonloppu.

– Olemme tässä hyvän matkan päässä Helsingistä, joten meillä on paljon helsinkiläisiä majoittujia. Suurin osa heistäkin kuitenkin ajoitti majoittumisensa torstain ja sunnuntain väliselle aikajaksolle. Arkena ei juurikaan ollut enempää liikehdintää, Leskinen toteaa.

Pelkkä lomaviikko itsessään ei tuo lisää majoittujia millekään alueelle. Tarjolla pitäisi olla myös tapahtumia ja toimintaa, joiden perässä lomailijat tulevat.

– Olemme vähän jo pohdiskelleet alueen muiden yrittäjien kanssa, että mitä voisimme itse tehdä sen eteen, että hiljaisempinakin aikoina täällä tapahtuisi. Syyskauden kiireisimmät viikot ovat syyskuussa ja ihan lokakuun alussa, mutta sitten hiljenee. Itseään pitäisi hieman laittaa peliin, jotta saadaan tapahtumia, Leskinen pohtii.

Täksi talveksi ei vielä uudistuksia saada, mutta ensi syksy ja talvi voisivat olla otollista aikaa uusille kokeilulle. Syyslomaviikkojen osalta pitää pohtia esimerkiksi sitä, onko loma suurimmalla osalla koko viikon vai vain muutaman päivän.

– Vanhemmillahan sen loman pitää olla, jotta perhe lähtee liikkeelle.

Syyslomaviikot eivät aiheuttaneet erityisiä piikkejä majoittujien määrässä myöskään Woikoski Feelingissä.

Palvelutuottaja Lotta Jeskanen kertoo, että Woikoskella on ollut tavallinen tilanne majoittujien suhteen.

– Ehkä muutamia majoituksia saattaa olla enemmän, etenkin silloin ensimmäisellä syyslomaviikolla, Jeskanen kertoo.

Tämä vuosi on muutenkin ollut hieman hiljaisempi kuin viime syksy. Majoittujia on kuitenkin riittänyt tasaisesti läpi koko syksyn.