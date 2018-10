Sähkötöistä lisäkuluja Mäntyharjun tekojääradalle – uusi muuntamo tarvitaan

Mäntyharjun tekojääradan kustannukset kasvavat 39 560 eurolla yli alkuperäisen määrärahavarauksen.

Tekojään vuoksi urheilualueelle on hankittava uusi sähköliittymä sähköntarpeen kasvaessa. Järvi-Suomen Energian on rakennettava uusi puistomuuntamo, jossa on kolme 630 ampeerin sulaketta. Nykyisin käytössä on kolme 200 ampeerin sulaketta.

Uuden muuntamon jälkeen koko Kisalan alueen sähkö voidaan järjestää yhden liittymän kautta.

Tuleva kausi hoidetaan suurentamalla sulakkeiden kokoa 315 ampeeriin ja ottamalla Kisalan liittymästä sähköä ensilumen ladun tekoon, valaistukseen ja pukukoppeihin.

Kunnanhallitus huomautti viime viikon kokouksessaan viranhaltijoita siitä, että investointivarauksia tehtäessä kaikkien kustannusten tulisi olla selvillä ennen päätöksentekoa.