Osuuspankki kauppasi kiinteistönsä Mäntyharjun keskustasta – uusi omistaja haluaa valot palamaan

Suur-Savon Osuuspankki on myynyt omistamansa liikehuoneistot Mäntyharjun keskustasta mikkeliläiselle Ristiina Group Invest Oy:lle (RGI). Kauppaan kuuluu pankin konttoritilojen ja kerhohuoneen lisäksi myös kuusi muuta liikehuoneistoa samassa Mäntyharjun Liikekeskus Oy:n kiinteistössä.

Pankki perustelee kauppaansa sillä, ettei kiinteistöjen omistaminen ole sille enää itseisarvo.

– Kiinteistöjen omistaminen ei meidän ydinliiketoimintaamme ja keskitymme nyt pankki- ja vakuutustoimintaan, Suur-Savon Osuuspankin hallintojohtaja Tero Pulkkinen toteaa.

Pulkkisen mukaan kauppa ei tarkoita sitä, että pankki olisi sulkemassa konttoriaan.

– Pankki jatkaa toimintaansa normaalisti ja kaupat eivät liity siihen millään tavalla. Monet konttoritilat ovat toki meille nykyisellään yli-isoja, sillä maailma on muuttunut vuosikymmenten varrella aika paljon. Toimimme tulevaisuudessa pienemmissä tiloissa, Pulkkinen sanoo.

Muutoksen taustalla on erityisesti verkkoasioinnin lisääntyminen. Yhä harvempi asiakas asioi nykyisin pankkien konttoritiloissa ja se vähentää samalla myös tarvetta isoille tiloille.

Huoneistojen uudella omistajayhtiöllä RGI:llä on omistuksessaan kiinteistöjä Ristiinan ja Mäntyharjun lisäksi myös Anttolassa, Mikkelissä ja Puumalassa.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, ristiinalainen yrittäjä Ari Korhonen kertoo tavoitteeksi, että tyhjillään oleviin liiketiloihin saataisiin vuokralaisia mahdollisimman nopeasti.

– Tavoitteena on, että huoneistoihin saataisiin valot palamaan. Tarkoituksena on myös kehittää kiinteistöä ja tukea erityisesti aloittelevia yrittäjiä, Korhonen kertoo.

Korhosen mukaan tyhjien liikehuoneistojen lisäksi vuokralle tarjotaan Osuuspankilta tarpeettomaksi käynyttä kerhotilaa. Torin puoleisesta päädystä löytyvää reilua sadan neliön tilaa voi kysyä esimerkiksi kokouspaikaksi tai pikkujoulutilaksi.

Korhosen mukaan tärkeintä olisi, että kiinteistöön saataisiin tulevaisuudessa lisää uutta elämää.

– Liiketilojen kysyntä ei ole tällä hetkellä parasta mahdollista. Tärkeintä olisi nyt saada valot palamaan ja sitä kautta yleisilme ja ilmapiiri kutsuvaksi. Positiivinen vaikutelma voisi vetää ihmisiä ja yrittäjiä puoleensa.

Korhonen kuitenkin myöntää, ettei kaikkiin keskustan liikehuoneistoihin ole välttämättä mahdollista saada yrittäjävuokralaisia. Silloin viimeisenä vaihtoehton on huoneistojen muuttaminen asuintiloiksi.

Sellainen muutos saattaa olla edessä esimerkiksi yläkerran liikehuoneistosta, josta lähti viimeiseksi Hannun Liikennekoulu.

– Se on mahdollista. Toisaalta se ja moni muu huoneisto olisivat loistavia paikkoja esimerkiksi hierojalle tai fysioterapeutille, Korhonen toteaa.

Korhosen tavoitteena on tehdä tulevaisuudessa tiivistä yhteistyötä nykyisten kuin uusienkin vuokralaisten kanssa kiinteistön kehittämiseksi

– Olemme mielellämme mukana kehittämässä huoneistoja uudella tavalla. Pankkiin verrattuna olemme varmasti kevyempi ja notkeampi toimija, Ari Korhonen uskoo.

Länsi-Savon Oy omistaa Pitäjänuutisten liikehuoneiston Mäntyharjun Liikekeskus Oy:stä.