Plastepin laajennus poiki Kuorttiin 10 lisätyöpaikkaa – yli 100 kävi paikan päällä ihmettelemässä uusia tiloja

Pertunmaan Kuortissa erilaisia muovituotteita valmistava Plastep Oy tähyää yhä vahvemmin ulkomaan markkinoille. Yhtiö teki vajaa vuosi sitten liiketoimintakaupan Palaset tuotemerkin alla myydyistä kuluttajamuovituotteista MK-Tresmer Oy:n kanssa.

Henkareita, säästölippaita, myymäläkoreja sekä pöydiltä löytyviä säilytystuotteita valmistetaan nyt noin 200 000 kappaleen vuosivauhtia Kuortista ja 60 prosenttia niistä päätyy myyntiin ulkomaille. Isoja markkina-alueita löytyy muun muassa Amerikasta ja Japanista, mutta myös Afrikasta.

– Tuotteille on olemassa paljon valloittamattomia markkinoita. Kysyntää on erityisesti työpöytien säilytysrasiapuolella. Vahvuutemme on designissa ja tuotteiden tukevassa rakenteessa. Teemme siis premium-tuotteita, emmekä kilpaile halvimmassa markkinassa, Plastep Oy:n toimitusjohtaja Kristiina Ketomäki sanoo.

Ketomäen mukaan uusien markkinalueiden lisäksi kasvua haetaan luonnollisesti myös tuotekehityspuolelta. Palaset tuotemerkin vahvuutena on ollut Ristomatti Ratian pöytäsäilytystuotteille luoma design.

Tulevaisuudessa tarkoituksena on edelleen satsata tuotteiden ulkonäköön, eikä uusien muotoilijoidenkaan käyttäminen ole poissuljettua, Ketomäki kertoo.

Vaikka uudet tuotteet ovat kuluttajan kannalta näkyviä, silti yli 80 prosenttia yhtiön tuloksesta tehdään edelleen eri käyttöön tarkoitetuilla ruiskuvalettuillta muoviosilla Ne päätyvät esimerkiksi elektroniikka-, lääke- ja konepajateollisuuden tarpeisiin. Yhtiön valmistetuin osa on viime vuosina ollut wc-pönttöjen huuhtelutekniikkaan liittyvää kokoonpano, jota valmistetaan Kuortissa vuosittain 70 000 kappaletta.

– Me olemme tällä hetkellä mukana laivanrakennusbuumissa, joka on tällä hetkellä menossa. Tilauksia on pitkälle eteenpäin, Kristiina Ketomäki kertoo tyytyväisenä.

Plastep järjesti perjantaina avoimen ovien päivän kaikille kiinnostuneille ja päivässä juhlistettiin samalla myös vastikään valmistunutta noin 700 neliön laajennusosaa. Kiinnostuneita riitti, sillä päivän aikana yhtiön tuotantotiloihin tutustui arviolta 120 ihmistä.

Laajennuksella raivattiin tilaa vanhoissa tiloissa MK-Tresmeriltä kaupan mukana siirtyneille koneille, joilla valmistetaan juuri Palaset-tuotteita. Uuteen laajennusosaan siirrettiin puolestaan yhtiön varastotilat.

Yhtiön osaomistaja Jari Ketomäki kertoo, että uutta laajennusosassa on muun muassa lämmönvaraaja, joka ottaa talteen tehtaan tuottamaa hukkalämpöä.

– Tällä hukkalämmöllä lämmitämme tuotantotiloja muun muassa iltaisin ja viikonloppuisin, Jari Ketomäki sanoo.

Vuoden aikana yhtiö on myös palkannut 10 uutta työntekijää tuotannon puolelle. Tällä hetkellä yhtiö työllistää 53 työntekijää.

Näin syntyy elefantti-säästölipas Kuortissa. Plastep Oy:n laajennus on poikinut 10 uuttaa työpaikkaa Pertunmaalle:

Muovituotteista ja niiden aiheuttamasta roskaantumisesta on keskusteltu kiivaasti viimeisen vuoden ajan. Euroopan Unioni otti viime viikolla ensimmäisen askeleen kertakäyttömuovin kieltämisessä, kun parlamentti päätyi kannattamaan pienten muovituotteiden kieltoa.

Kristiina Ketomäki suhtautuu keskusteluun kaksijakoisesti.

– Viime aikoina on puhuttu paljon esimerkiksi meristä löytyneestä muovista. Meriinhän on syydetty erilaista roskaa vuosisatojen ajan, mutta muovi on tuonut asian nyt kirjaimellisesti pintaan. Muovi näkyy ja se on vain helppo nostaa tapetille, Ketomäki toteaa.

Ketomäki pitää muovia ja sen valmistamista ympäristöystävällisenä tuotteena moniin muihin materiaaleihin verrattuna.

– On hyvä muistaa, että muovi syntyy öljyn jalostusprosessin sivutuotteena. Yhtään litraa öljyä ei pumpata muovin valmistamisen takia, Ketomäki sanoo.

Palaset-kaupan myötä Plastepkin on suunnitellut joistakin kulutustavaratuotteistaan eri materiaaleista valmistettuja prototyyppejä.

Esimerkiksi pöydille tarkoitettuja säilytystuotteita on tehty puukomposiittia sisältävästä materiaaliseoksesta, jossa on mukana 30 prosenttia on suomalaista sellua.

Ketomäki kuitenkin painottaa, etteivät puupohjaisten materiaalien käyttö tarkoita pienempiä ympäristövaikutuksia.

– Kokeiluja tehdään, mutta uusissa materiaaleissa kannattaa kiinnittää huomiota koko tuotteen valmistusketjuun. On hyvä seurata kuinka paljon materiaalin valmistamiseen käytetään esimerkiksi vettä. Muovissa on tässä mielessä etunsa, koska se on öljyprosessin sivutuote.