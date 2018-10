Mäntyharjun uusi muraali kustannetaan joukkorahoituksella, kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan seinämaalauksen aihepiiriin ja värimaailmaan

Mäntyharjuun halutaan lisää katutaidetta joukkorahoituksella. Uusi muraali on tarkoitus maalata Reissutorin ja kunnantalon luiskien betonisiin kaidepintoihin, jotka näkyvät Mäntyharjuntielle. Hanke maksaa arviolta noin 5 000 euroa.

Kunnan kulttuuripalveluiden koordinoima keräys järjestetään Kulttuurilahja-sivuston kautta. Kulttuurisihteeri Anu Yli-Pykyn mukaan mäntyharjulaisilta tavoitellaan 2 000 euron edestä lahjoituksia hankkeeseen.

Kulttuurilahja on Kansan Sivistysrahaston perustama palvelu, jolla halutaan tukea suomalaista kulttuuria. Sivistysrahasto antaakin jokaisen tehdyn lahjoituksen päälle 20 prosentin lisätuen. Hallinnollisia kuluja ei puolestaan muodostu euroakaan.

– Kunta on tässä vaiheessa sitoutunut mukaan 2 000 eurolla. Tässä on kuitenkin pelivaraa, jos näyttää siltä, että tarvittavia rahoja ei saada kasaan keräyksellä. Silloin kunta voi etsiä sponsoria tai maksaa itse hieman lisää, Yli-Pyky kertoo.

Reissutorin ajoluiskaan alikulkutunnelin toiselle puolelle syntyi muraali jo viime keväänä. Monet ihmettelivät heidän mielestään keskeneräiseksi jäänyttä projektia ja toivoivat lisää taidetta Mäntyharjun katukuvaan.

– Nyt mäntyharjulaisilla on mahdollisuus todistaa, että ei vain puhuta siitä, että katutaidetta halutaan lisää. Jokainen voi tukea teoksen syntyä ja ostaa itselleen vaikka joululahjaksi pientä kaunistusta kulkureitille.

Pienin lahjoitettava summa on kymmenen euroa. Jos summa tuntuu liian isolta yksikseen lahjoitettavaksi, kannustaa Yli-Pyky keräämään esimerkiksi työpaikan kahvihuoneessa yhteistä kassaa.

Myös yritykset ja yhdistykset voivat lahjoittaa rahaa.

Taiteilijoita muraalin tekijäksi on jo kartoitettu. Ajoluiskan teossa mukana ollut ja Aravatalon Kuunkätkijä-teoksen tekijä Essi Ruuskanen ei kuitenkaan ole vaihtoehto tällä kertaa.

– Essin mielestä hänen kädenjälkensä Mäntyharjussa on jo nähty. On aika antaa jonkun muun iskeä kyntensä tänne, Yli-Pyky sanoo.

Valitulla taiteilijalla ei ole täysin vapaita käsiä, sillä kuntalaisten toiveita on tarkoitus kuunnella aihepiirin ja värimaailman suhteen.

Joukkorahoituskampanja pyörähtää käyntiin heti marraskuun alussa ja rahaa kerätään helmikuun loppuun asti.

– Toivottavasti tähän löytyy rahoitusta. Kiinteistön kaiteet eivät ole kunnan omistuksessa, mutta silti kunta on jo sitoutunut tähän hankkeeseen rahalla ja työpanoksellaan. Loppu on kiinni kuntalaisista.

Joukkorahoituskampanja Mäntyharjun uutta muraalia varten alkaa torstaina 1.11. sivustolla Kulttuurilahja.