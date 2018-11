Eppu Normaali esiintyy Salmelassa heinäkuussa – ”Tämä yhdistää eri sukupolvia”

Suomirokin ikijärkäle Eppu Normaali esiintyy Taidekeskus Salmelassa heinäkuussa. Eput tekevät keikan Salmelan puistonäyttämöllä keskiviikkona 17. heinäkuuta. Väkeä uusitulle puistonäyttämölle mahtuu noin 1400. Istumapaikkoja on vajaat 1100, kertoo Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala.

– Tämä on mahtava juttu, joka yhdistää varmasti eri sukupolvia yleisössä. Vanhemman ikäpolven edustajat eivät välttämättä halua mennä katsomaan Eppuja festariteltan eteen, mutta nyt heillä on mahdollisuus nähdä heidät pienemmässä tilassa.

Eppu Normaalin keikka on selkeä poikkeus Salmelan perinteisemmässä konserttitarjonnassa. Hoikkalan mukaan suomirokkareiden keikka ei kuitenkaan tarkoita sitä, että taidekeskuksen musiikillinen linja olisi muuttumassa.

– Ihan kevyelle linjalle emme ole lähtemässä, siitä ei ole kysymys. Mutta maailma muuttuu ja meidän on vastattava yleisön haasteisiin. Tämä aika vaatii eri sukupolvien yhdistämistä. Parhaimmillaan tällaiset asiat voivat yhdistää myös koko Mäntyharjua, Hoikkala uskoo.

Eppu Normaali perustettiin vuonna 1976 ja siinä soittavat Martti Syrjä (laulu), Mikko Syrjä (kitara, laulu), Juha Torvinen (kitara), Sami Ruusukallio (basso) ja Aku Syrjä (rummut). Yhtye on ollut keikkatauolla kesästä 2017 lähtien mutta palaa nyt esiintymislavoille. Salmelan keikan liput tulevat myyntiin tänään.

Pitkän uransa aikana yhtye on myynyt yli puolitoista miljoonaa levyä ja sen suosituimpia kappaleita ovat muun muassa Tahroja paperilla, Vuonna ’85 sekä Murheellisten laulujen maa. Yhtyeen kotipaikkakunnalla Ylöjärvellä paljastettiin elokuussa bändiä kunnioittava Alamökki-veistos.

Taidekeskus Salmela on jo aikaisemmin julkaissut 30-vuotisjuhlakesän muun konserttiohjelmiston. Eppu Normaalin lisäksi Salmelassa kuullaan kesän 2019 aikana muun muassa jazzpianisti Iiro Rantalaa sekä 60-vuotistaiteilijajuhlaa viettävää Jukka Kuoppamäkeä, jonka kanssa lavalle nousee myös Katri Helena ja Danny.

Kesän aikana esiintyvät myös naiskuoro Philomela ja Helsingin poliisisoittokunta kapellimestarinaan Sami Ruusuvuori. Poliisisoittokunnan Elvis-teemaisen konsertin solisteiksi on vahvistunut Tanssii tähtien kanssa ohjelmasta tutut Sami Pitkämö ja Mikko Leppilampi.

Salmelan juhlakesä huipentuu 10. elokuuta Kaikki laulaa Salmelassa yhteislaulutilaisuuteen, jonka vetäjinä toimivat laulajat Arja Koriseva ja Mikael Konttinen. Orkesterina on Salmela House Band, jota johtaa kapellimestari Arto Paju.