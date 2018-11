Perhekahvilassa ollaan kiitollisia – Pertunmaa hemmottelee lapsiperheitään etuuksilla

Nämä naiset eivät ole julkkiksia, mutta jo tottuneita julkisuuteen.

Heitä on aikaisemmin käyneet tapaamassa sanomalehti Itä-Häme ja heidän tilanteestaan on kirjoittanut myös Länsi-Savo.

Syy julkisuudelle pyörii lattialla: Viisi alle kouluikäistä lasta. Pertunmaalla sellaiset ovat harvinaisia ja täällä perhekahvilassa heidät voi nähdä yhtä aikaa äitiensä kanssa.

Porukan pienimpänä puhisee Eino Honkanen. Hänellä on ikää viisi kuukautta, mutta hän ei ole nuorin pertunmaalainen.

– Eikös ne Ihoset ja Savolaisetkin saaneet kesällä lapsen, kyselevät naiset toisiltaan.

Pertunmaan kaltaisella paikkakunnalla lapsiperheiden piiri on niin pieni, että kaikki tuntevat toisensa.

Harvinainen on myös tapa, jolla Pertunmaan kunta tukee lapsiperheitään.

Kotihoidon kuntalisää saavat kaikki perheet, joissa vanhemmat ovat pertunmaalaisia ja joissa hoidetaan kotona alle esikouluikäiset lapset. Elokuusta alkaen lisiä korotettiin siten, että alle kolmivuotiaasta lapsen kotihoidosta maksetaan 250 euroa ja 3–6 -vuotiaista 75 euroa kuukaudessa.

– Sillähän saa vaikka mitä, mutta elämiseen se menee, sanoo Taru Pöyry, 3-vuotiaan Mette Tyyskän äiti.

Lisäksi päivähoito on ilmaista. Suomessa on 311 kuntaa, joista Pertunmaan ohella päivähoito on ilmaista tiettävästi vain Kustavissa.

Tosin kahvilaan kokoontuneesta porukasta tätä etua käyttää vain Kaisa Karlsson. Muiden lapset ovat kotihoidossa, mutta viisivuotias Elsa Karlsson on viikottain kahdeksan tuntia päiväkodissa saadakseen ikäistään seuraa.

Kahdeksan tunnin vuoksi perhe menettää kotihoidosta maksettavan kuntalisän, mikä harmittaa Karlssonia

– 250 euroa olisi niin hyvä lisä, että ehkä otamme Elsan kokonaan pois päivähoidosta, miettii Karlsson.

Onneksi Elsa pääsee leikkimään ikäistensä kanssa myös perhekahvilassa.

Kahvila on avoinna tiistaiaamupäivisin nuorisotalo PNT:llä ja se on saavuttanut suuren suosion äitien keskuudessa. Heitä on ollut paikalla keskimäärin kymmenen, enimmillään 16, ja valtaosa käy säännöllisesti.

Ohjaajina kerhossa vuorottelevat seurakunnan ja SPR:n työntekijät. Tilan on antanut käytettäväksi kunta ja tarjoilut järjestää MLL. Kahvin ja mehun lisäksi joka toinen viikko on ilmainen ruokailu.

Kahvilan perusti paikallinen lape-työryhmä, eli ne pertunmaalaiset, jotka edustavat kuntaa Etelä-Savon lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa.

Pertunmaan kappeliseurakunta pitää myös perjantaisin päiväkerhoa, jonne ovat tervetulleita lapset kolmivuotiaista ekaluokkalaisiin asti.

Kaisa Karlssonille perhekahvila on ollut ”purkupaikka”. Perhe muutti muutama vuosi sitten Helsingistä keskelle maaseutua, viiden kilometrin päähän Pertunmaan taajamasta. Sukulaiset ja tuttavapiiri jäivät Helsinkiin.

– Perhekahvilaa on kiittäminen siitä, että olen saanut vertaisseuraa ja ystäviä.

Karlssonin ja muiden naisten mukaan kunnan tarjoamat etuudet tuskin houkuttelevat uusia asukkaita kuntaan. Sen sijaan ne voivat kannustaa pysymään kunnassa. Tosin Karlssonien jääminen riippuu siitäkin, saako Kaisa Karlsson työtä.

Tulevaisuus on avoin myös Hanna Virtasen perheessä, joka muutti Vantaalta Pertunmaalle Milja-tyttären synnyttyä. Virtasta odottaa pääkaupunkiseudulla vakituinen työpaikka.

– Viimeistään sitten kun Milja täyttää kolme, pitäisi päättää jäämmekö tänne vai mitä tehdään.

Etelä-Savon maakuntaliiton kokoamien ennakkotietojen mukaan Pertunmaan väkiluku vähentyi 39:llä ajanjaksolla 1.1.-31.8.2018.

Pertunmaan väkiluku oli 1 710 syyskuun alussa.

Syntyneitä oli kahdeksan, kuolleita 30.

Kuntaan muutti 66 asukasta, pois muutti 72.