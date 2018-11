Kunnantalon pihapiirissä rottaongelma – kerhosali tulossa käyttökieltoon

Huolimattomuus jätepisteen käytössä on johtanut rottien pesiytymiseen Mäntyharjun kunnantalon alatasanteella

Eläinten torjunta alkoi elokuun lopussa myrkyillä ja jatkuu edelleen kolmella automaattisella sähköansalla.

– Tilanne oli sen verran paha, että myrkyillä oli aloitettava, kertoo Jari Lehmusmetsä tuholaistorjuntayhtiö Anticimexistä.

Hänen mukaansa rottia oli alkuvaiheessa vähintään kymmeniä. Niiden syötittäminen alkoi lukollisissa myrkkyasemissa. Muutaman ensimmäinen viikon ajan rotat arastelivat uutta ravintoa, kunnes syötit alkoivat maistua niille.

Nyt rottia pyydystetään automaattisilla sähköansoilla ainakin tulevan talven yli. Hitaasti tappavat, ja ravintoketjuun päätyvät myrkyt pyritään aina mahdollisuuksien mukaan vaihtamaan sähköansoihin. Torjuntatyö maksaa kunnalle noin 250 euroa kuukaudessa.

Sähköansaan rottia houkutellaan tuoksulla sekä rakentamalla tunnelimainen kulkuaukko kohti ansaa. Ansoista tulee sim-kortin välityksellä tieto tuholaistorjujalle silloin, kun ansaan on mennyt rotta.

Ansat virittyvät uudelleen automaattisesti ja niissä on oma sisäinen roskiksensa raadoille. Torjujat käyvät tyhjentämässä roskiksen aika ajoin.

Rottien ruokailu- ja pesintäpaikkoja on ulkoseinässä verhoilun takana. On oletettavissa, että seinärakenteen sisällä on myös paljon kuolleita rottia.

– Ainakin kerhosalin hajusta voisi niin päätellä, mutta ei seinää ole vielä kukaan avannut, sanoo kunnan kiinteistöpäällikkö Jouni Huusari.

Hän aikoo esittää lähiaikoina käyttökieltoa kerhosalille sekä sen päädyssä olevalle bänditilalle. Lisäksi Huusari tulee esittämään näiden molempien tilojen purkamista vuoden kuluessa.

Huusari kertoo nähneensä rottia usein aamuisin töihin tullessaan.

– Sateen jälkeen ne tulevat juomaan lätäköistä. Pensaitakin on leikattu pois siksi, etteivät rotat pääsisi niissä piileskelemään.

Aitauksella ympäröityä jätepistettä käyttää Kiinteistöyhtiö Mäntyharjun Säästökulma.

Kiinteistöpäällikkö Huusari kertoo olleensa useaan otteeseen yhteydessä yhtiön toimitusjohtajaan Aki Hänniseen tilanteen korjaamiseksi. Huusarin mukaan ylipursuavilla astioilla kävi ruokailemassa myös lintuja ja niitä tonkivat roskisdyykkarit, mutta nyt tilanne on hieman parempi.

– Jäteastioiden tyhjennysväli ei ole ollut riittävä. Ei siellä biojätettä ole ollut, mutta elintarvikepakkauksia kyllä ja nekin houkuttelevat rottia, sanoo terveystarkastaja Marko Nyyssönen, joka hänkin kävi paikalla tutustumassa tilanteeseen.

Vielä ei voida tietää, kauanko rottien torjunta jatkuu.

– Kun rotta on paikan löytänyt, sen poistaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, mahdollisesti jopa vuosien ajan, sanoo Anticimexin Lehmusmetsä.

Kiinteistöyhtiön johtajan, yrittäjä Aki Hännisen mukaan taloyhtiön jäteastiat täyttyivät liikaa heinäkuussa, koska ulkopuoliset ohikulkijat kävivät viemässä sinne roskiaan.

Hän sanoo laittaneensa aidatun jätepisteen oveen lukon.

– Sen jälkeen sinne vielä heiteltiin vähän aikaa roskia yli aidan. Jos tämä jatkuu, sinne olisi varmaan seuraavaksi laitettava riistakamera, sanoo Hänninen.

Hänen mielestään tilanne on nyt kuitenkin kunnossa ja alue on siisti. Roskiksia on hänen laskujensa mukaan kuusi: Yksi paperille, kaksi energiajakeelle, kaksi sekajätteelle ja yksi biojätteelle.

– Roskikset tyhjennetään noin puolentoista viikon välein. Kymenlaakson jätteen mukaan se on ihan riittävä tiheys.