Mäntyharjun tekninen johtaja irtisanoutui – Tapio Montonen siirtymässä Leppävirralle

Muokattu 2.11. klo 13.53

Mäntyharjun kunnan tekninen johtaja Tapio Montonen on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan.

Virkasuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen 31.12.2018.

Montonen valittiin virkaansa kesäkuussa 2014. Hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Keuruun kaupungin teknisenä johtajana sekä toimitusjohtajana suunnittelutoimisto R-Plan Oy:ssä. Hän on koulutukseltaan tekniikan ja liikenteen alan rakennusinsinööri.

Montonen on hakenut Leppävirran teknisen toimen johtajan virkaa. Lepppävirran kunnanjohtaja Matti Raatikaisen mukaan Montosen valitsemista esitetään ensi maanantaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle. Hirvimetsältä tavoitettu Montonen ei halunnut kommentoida lähtönsä syitä.