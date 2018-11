Eija Kling on Mäntyharjun uusi markkinointipäällikkö – muuttaa Mäntyharjuun Joensuusta

Mäntyharjun elinkeinoyhtiö Mäsek Oy on valinnut kunnan uudeksi markkinointipäälliköksi Eija Klingin. Hän aloittaa tehtävässään joulukuun alussa.

Joensuusta Mäntyharjuun muuttavalla Klingillä on Mäsekin mukaan vankka ja laaja-alainen kokemus markkinoinnista. Kling on aikaisemmin työskennellyt muun muassa markkinointipäällikkönä Fimet Oy:ssä, aikuisoppilaitoksessa markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kouluttajana sekä projektipäällikkönä eri mainostoimistoissa.

– Olen todella iloinen ja kiitollinen, että saan olla mukana kehittämässä elinvoimaista Mäntyharjua. Yhdessä ja yhteistyöllä rakennamme Mäntyharjulle valoisaa tätä päivää ja tulevaisuutta, Kling toteaa Mäsekin tiedotteessa.

Klingillä on myös yrittäjätaustaa ja hän opiskellut monipuolisesti markkinointia ja markkinointiviestintää, niin suunnittelua kuin käytännön toteuttamistakin.

– Eija erottui hakijoiden joukosta vankalla markkinointialan kokemuksellaan.Eijan vahvuutena on vankka kokemus markkinoinnista. Hän on toiminut markkinointipäällikkönä yrityksissä, hänellä on oma yrittäjätausta ja lisäksi hän on toiminut markkinoinnin kouluttajana, Mäsek Oy:n toimitusjohtaja Eveliina Mäenpää kertoo Pitäjänuutisille.

Mäntyharjun markkinointipäällikön paikkaa haki kaikkiaan 26 henkilöä. Mäsek osti markkinointipäällikön rekrytointipalvelun Work Point Mikkeli Oy:ltä. Rekrytointiyritys valitsi hakijoiden joukosta henkilöt Mäsekin haastateltavaksi. Paikka tuli hakuun edellisen markkinointipäällikön Johanna Harjun jättäessä työnsä kesällä.

Olli Marjalaakso (oikealla) toimi Mäntyharjun markkinointipäällikkönä kesäkuusta 2015 maaliskuuhun 2018. Johanna Harju toimi tehtävässä Marjalaakson jälkeen alle puoli vuotta ja irtisanoutui.

