Mäntyharjun uusi markkinointipäällikkö haluaa kuunnella yrittäjiä ja kuntalaisia – ”Tarkoituksena on tuoda mukaan pitkän tähtäimen kehittämistä”

Huolella tehty pohjatyö. Sen päälle rakentuu kaikki onnistunut markkinointi, sanoo Mäntyharjun uusi markkinointipäällikkö Eija Kling. Hän aloittaa Mäntyharjun elinkeinoyhtiö Mäsekin uutena markkinointipäällikkönä joulukuun alussa.

Vuonna 1960 syntyneellä Klingillä on pitkä ura markkinoinnin alalta. Ennen siirtymistään Mäntyharjuun Kling on työskennellyt mainostoimisto Grafexin projektipäällikkönä Joensuussa ja Fimet Oy:n markkinointipäällikkönä Porvoossa. Mäntyharjuun Kling muuttaa Joensuusta yhdessä miehensä ja koiransa kanssa.

– Olen tulossa työhön iloisin ja avoimin mielin. Toivon myös, että kaikki ottavat minut iloisesti vastaan. Mäntyharjulla on hyvä brändi, jota on mukava lähteä kirkastamaan, Kling sanoo.

Kling sanoo, että Mäntyharjun vahvuuksia ovat ne tutut ja turvalliset asiat, eli luonto ja vahva kulttuurityö. Hän kuitenkin toivoo, että tulevaisuudessa Mäntyharju tunnetaan myös muista positiivisista asioista, kuten yrittäjäystävällisyydestä ja palveluista. Tiivistä yhteistyötä hän haluaa tehdä etenkin yrityselämän kanssa.

Brändityötä on myös kirkastettava ja markkinointityössä olisi löydettävä vastaus etenkin siihen, mikä on Mäntyharjun syvin olemus. Uusien yrityksiä houkuteltaessa pitää pohtia mitä ylivoimaisia kilpailuetuja kunnalla on tarjottavanaan muihin verrattuna.

– En kuitenkaan halua lähteä linjailemaan asioita etukäteen. Tarkoituksena on tuoda mukaan suunnitelmallisuutta, analyyttisyyttä ja pitkän tähtäimen kehittämistä. Uskon, että kehitystä saadaan aikaan asettamalla tavoitteita, tekemällä yhteistyötä yrittäjien kanssa sekä kuulemalla kuntalaisia, Kling alleviivaa.

Kling on kaikkiaan kolmas Mäntyharjun kunnan markkinointipäällikkö. Tehtävä perustettiin uutena Mäntyharjun kunnan organisaatioon vuonna 2015. Ennen Klingiä tehtävää ovat hoitaneet Olli Marjalaakso (2015-2018) ja Johanna Harju (2018). Paikka tuli hakuun Harjun jätettyä tehtävän alle puolen vuoden jälkeen. Kling valikoitui markkinointipäällikön työhön 26 hakijan joukosta.

Lue myös: Eija Kling on Mäntyharjun uusi markkinointipäällikkö – muuttaa Mäntyharjuun Joensuusta