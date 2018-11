Mäntyharjun tekojäälle pääsee luistelemaan torstaina – katso tästä yleisövuorojen ajat

Mäntyharjun tekojäärata avautuu luistelijoille torstaina. Ensimmäinen mailaton perheluisteluvuoro järjestetään kentällä torstaina kello 16.00-17.30. Kello 18.00 alkaen tekojäällä alkaa mailallinen vuoro.

Kenttämestari Juhani Lyytikäinen kertoo, että kenttä pyritään pitämään plussakelistä huolimatta auki yleisölle normaalisti. Varsinaisia virallisia avajaisia vietetään 24. marraskuuta.

– Jää on hyvässä iskussa. Kylmäputkea on jään alla 17 kilometriä ja jää pyritään pitämään 3-4 sentin paksuisena. Periaatteessa jää kestää jopa 15 asteen lämpöä, mutta pahinta sille on sade ja tuuli. Pieni tihkusade ei haittaa mitään.

Seuraavat yleisövuorot ovat käytössä 15. joulukuuta asti:

Mailattomat perhevuorot:

Maanantaisin kello 16.00-17.30

Torstaisin kello 16.00-17.30

Lauantaisin kello 9.00-11.30, 17.30-19.30

Sunnuntaisin kello 9.00-11.30, 17.30-19.30

Mailalliset vuorot

Arkisin kello 18.00 alkaen

Viikonloppuisin kello 12.00-17.00, 20.00-21.30