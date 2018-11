Metsäpäivässä taiteiltiin ja testailtiin

Metsänhoitoon oli tarjolla vinkkejä Kärkipyörän ja Mänty-Saimaan Metsänhoitoyhdistyksen yhteisessä Metsäpäivässä viime perjantaina. Suurinta osaa paikalle tulleista kiinnostivat kuitenkin metsänhoitoon tarkoitettujen välineiden esittely sekä ilmaiseksi tarjottu hernekeitto.

Paikalle tullut Hannu Hämäläinen ei kaipaillut vinkkejä metsänhoitoon.

– Tulin katsomaan vähän uutuuksia, sillä metsävehkeet kiinnostavat. Vielä en ole mitään ostanut, kun sopalle piti ehtiä ensimmäisenä, Hämäläinen kertoo.

Tapahtumassa pääsi kokeilemaan muun muassa akkukäyttöistä oksasahaa, jota voi käyttää raivaukseen. Kärkipyörän osaomistaja Yrjö Pylvänäinen kertoo, että akkusahat aiheuttavat metsänomistajissa vielä epäilyksiä. Tämän takia Kärkipyörän takapihalle oli pykätty koemetsä, jossa raivausta pääsi kokeilemaan.

– Merkittävä osa metsänomistajista on vanhempia naisia, mutta heille polttomoottorisahan käynnistäminen voi olla haasteellista. Akkusahan puolestaan voi käynnistää vain nappia painamalla ja se on kevyempi, Pylvänäinen kertoo.

Muutama henkilö kävikin jo aamupäivän aikana kokeilemassa raivausta koemetsässä, vaikka kolea sää ei erityisemmin kävijöitä houkutellut.

– 30–40 vuotta sitten polttomoottorisahaa epäiltiin samalla tavalla ja sanottiin, että kyllä meillä tehdään metsänhoito vesurilla. Eihän akkusahalla tukkimetsälle lähdetä, mutta se sopii hyvin ensiharvennussavottaan. Asennetyötä tässä on tehtävä, Pylvänäinen sanoo.

Huomiota puoleensa veti puuveistostaitelija Leo Löppönen, joka oli paikalla pitämässä veistonäytöstä moottorisahalla. Perjantaina työn alla oli huuhkaja.

Eläkkeellä oleva Löppönen ei tee taideteoksiaan rahasta, vaikka niitä myykin. Sen sijaan tekemiseen kannustaa nimenomaan sisäinen tarve toteuttaa itseään. Teosten aihepiiri on laaja, laivojen pienoismalleista eläimiin.

– Nautin joka hetkestä. Tässä pysyy mieli virkeänä ja itsekin vielä eläkepäivillä yhteiskunnassa mukana, kun ei voi mykistyä nurkkaan, Löppönen kertoo.

Löppönen on aloittanut veistämisen jo pikkupoikana. Jos veistämisellä haluaisi itsensä elättää, pitäisi tahdin olla huomattavasti rivakampaa kuin tällä hetkellä. Nyt Löppönen tekee teoksiaan omaan tahtiinsa.

Yhteen teokseen kuluvaa aikaa Löppönen ei osaa arvioida. Jokainen teos syntyy omaa tahtiaan, sillä puussa voi olla yllätyksiä, kuten halkeamia tai mätiä kohtia.

– Kyllä veistokset selkeästi ihmisiä kiinnostavat. Nämä ovat puhtaita luonnontuotteita, eivätkä mitään muovia, joten ne vetävät ihmisiä puoleensa.