Seurakuntavaalien äänestys alkoi – Matti Kemppainen tekee tilaa nuoremmille

Olisi tärkeää mennä kaikenlaiseen seurakunnan toimintaan sisälle. Iloissa ja suruissa pitää olla mukana mahdollisimman paljon, eikä vain näyttäytyä kirkossa vaalien alla, neuvoo Mäntyharjun seurakunnan kirkkovaltuutettu Matti Kemppainen Toni Kongaa.

20-vuotias Konga on Mäntyharjun seurakunnan nuorin ehdokas seurakuntavaalissa, jonka ennakkoäänestys alkoi tiistaina.

Kemppaisella puolestaan on takanaan kahdeksan nelivuotista kautta kirkkovaltuustossa. Se tekee yhteensä 32 vuotta, joista liki puolet myös kirkkoneuvostossa.

– Tuntumani on se, että olen jo kaikkeni antanut seurakuntatyössä, vaikka motivaatiota olisi edelleen.

Matti Kemppainen näkee vaikuttamismahdollisuuksia ennen kaikkea kirkkoneuvostossa ja seurakunnan työryhmissä.

Hän on kokenut sydämen asiakseen jäsenyyden kansainvälisen työn ryhmässä. Se on tarkoittanut sekä vastuun että tavaroiden kantamista lähetyspiireissä ja lähetystapahtumissa.

– Satoi tai paistoi, näpit on olleet jäässä monta kertaa. Vaikuttaminen on sitä, että panee itsensä likoon ja käärii hihat.

Hän on pahoillaan siitä, että kirkkoneuvostolle siirtyi johtokuntien valtaa samassa yhteydessä kun johtokunnat muutettiin työryhmiksi. Tämä on hänen mielestään heikentänyt motivaatiota osallistua työryhmien työskentelyyn.

Yli kolmeen vuosikymmeneen seurakunnassa mahtuu useita isoja asioita, joista ei vähäisimpänä liitto Pertunmaan seurakunnan kanssa.

Yhdistyminen jatkuu Kemppaisen mukaan vielä vuosien ajan henkisellä tasolla ja hiomalla toimintoja yhteen.

– Ymmärrän pienen seurakunnan huolta, mutta minusta tämä on lähtenyt liikkeelle ihan mukavasti. Vanhemmasta ja isommasta seurakunnasta on paljon kuultu Pertunmaan näkökantoja.

Suuria hankkeita on meneillään edelleen, mikä vaatii taiteilua talouden hoidossa.

– On yritettävä pitää kirkot ja seurakuntatilat kunnossa. Se tahtoo väistämättä vaikuttaa toimintaresursseihin, mikä on surullista.

Toni Konga edustaa kokoomuslaista Huomisen kotiseurakuntaa, Kemppaisen tausta on kristillisdemokraateissa, joka on pitkään ollut vaaliliitossa keskustataustaisessa valitsijayhdistyksessä.

– Näin on paremmat mahdollisuudet tulla valituksi kirkkovaltuustoon. Valtuusto päättää käytännössä hyvin harvoista asioista, mutta tämä on kuitenkin ainoa tie kirkkoneuvostoon ja työryhmiin.

Molemmat ovat sitä mieltä, että puoluepolitiikka pitäisi pitää kokonaan erossa seurakunnan asioista. Kemppaisen mukaan suuntaus on kuitenkin päinvastainen: Politiikalla haetaan ryhmälle vahvempaa painoarvoa.

– Esimerkiksi Heinolassa kaikki ehdokkaat ovat samalla listalla. Olen vuosien saatossa koittanut puhua toisten listojen vaikuttajille, että täälläkin kerättäisiin samalle listalle kaikki, mutta se ei ole saanut vastakaikua.

Jos Toni Konga tulee valituksi, hän haluaisi tuoda esiin nuorten näkökulmaa. Päiväkerhojen ja rippikoulun kasvatti, useita kesiä leirien isosena ollut Konga näkisi itsensä mieluiten varhaiskasvatuksen tai nuorisotyön työryhmissä.

– Lapsista kaikki lähtee. Jos nuoret saadaan edes jollain tasolla mukaan, kyllä se jossain vaiheessa poikii hedelmää.

Entä uskotko tulevasi valituksi?

– Näen sen mahdollisena, mutta niinkin voi käydä, että saan kaksi ääntä. En menetä siitä yöuniani.

– Se, että olet valitsijayhdistyksen käytettävissä, avaa ainakin mahdollisuudet päästä työryhmiin, muistuttaa Kemppainen.