Viikonlopun Elo ja kuva -tapahtuma kokeilee uutta, Kinossa lauletaan Abban mukana

Tulevana viikonloppuna järjestetään Mäntyharjun jo 28. Elo ja kuva -tapahtuma. Tänä vuonna tapahtuma on aiempaa kokeilunhaluisempi.

Ensimmäistä kertaa Kinossa päästään muun muassa laulamaan elokuvien mukana valkokankaalla näkyvien sanojen tahdissa. Sing along -elokuvaksi valikoitui tällä kertaa Abban musiikkiin perustava Mamma Mia – Here We Go Again. Laulujen tahtiin pääsee lurittelemaan heti perjantaina.

Toinen uusi kokeilu on niin ikään heti perjantaina, jolloin illan viimeisestä elokuvasta Bohemian Rhapsodysta on mahdollista nauttia elokuvaa varten tehdyn leffanaposteltavan kera. Kympin lisähinnalla saa leffaan viedä mukanaan takahuoneessa valmistettuja naposteltavia. Tarjoilusta vastaa Mäntyharjun Musiikki ja Ruoka Ry, eli Muru.

– Tällainen leffaruoka on uusi trendi, jonka tarjoamisessa isompien kaupunkien leffateatterit ovat jo kunnostautuneet. Meidänkin pitää olla ajan hermolla ja kokeilla uutta. Tämähän onnistuu varsin helposti, sillä meillä on jo muissa tapahtumissa ollut ravintolapalveluja. Leffaa varten tehtävä menu on helposti syötävää ruokaa, kertoo vapaa-aikasihteeri Pertti Petman.

Sen verran luottavaisia teatterilla uuteen kokeiluun ollaan, että myös ensi kesän Ilokuvafestivaalilla on tarkoitus jatkaa ruokatarjoiluja. Kesällä yhtenä vaihtoehtona ovat myös erilliset K-18-näytökset, joissa on mahdollista tarjoilla alkoholia.

Elokuvakattaus on tänä vuonna hyvin musiikkipainotteinen. Ensi-iltansa kesällä saanut dokumentti Herrasmiesten huulilla näytetään yleisön pyynnöstä uusintana perjantaina. Mäntyharjun huuliharpisteista kertovan dokumentin ohjaaja Jari Pollari on näytöksessä paikalla. Huuliharpistit puolestaan tulevat esittämään yleisölle livenä yhden kappaleen ennen näytöstä.

Kello 18.15 alkavaan näytökseen on vapaa pääsy. Alkukuvana näytetään Rakkaudella Mäntyharju -videoita ja samalla ensi-iltansa valkokankaalla saa Mäntyharjun talvi.

– Olemme aina pyrkineet nostamaan paikallista tuotantoa esille, milloin vain mahdollista. Onhan se upeaa nähdä valkokankaalta oman kunnan luontoa esimerkiksi ilmakuvina. Lisäksi suomalaisten elokuvien korostaminen on pitkään jatkunut teema, Petman sanoo.

Ensimmäisestä vuodesta lähtien koululaisille on järjestetty myös omat näytöksensä. Totutusti kaikki päiväkotilaisista ysiluokkalaisiin pääsivät nauttimaan tapahtumasta ensimmäisenä, sillä koululuisnäytökset nähtiin jo maanantaina.

Uutta on puolestaan lauantain ja sunnuntain pitkä kattaus. Ensimmäiset elokuvat alkavat jo kello 11, kun viimeiset elokuvat pyörähtävät käyntiin vasta iltaseitsemältä.

Mamma Mian ja Bohemian Rhapsodyn lisäksi tarjonnassa on viikonlopun aikana ensi-iltansa saava lastenelokuva The Grinch, Pähkinänsärkijä ja neljä valtakuntaa, Oma maa, Olavi Virta, Johnny English iskee jälleen sekä Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja.

Kaikkiin elokuviin pääsee perjantaista maanantaihin kymmenellä eurolla. 15 eurolla saa kaksi lippua, jotka voi käyttää myös peräkkäisiin näytöksiin.