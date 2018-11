Vuoden yrittäjä Jorma Manner perusti yrityksen työskenneltyään kymmeniä vuosia toiselle, kouluttaa nyt itselleen seuraajaa

Mäntyharjun vuoden yritys on LVI-Manner Oy. Mäntyharjun Yrittäjien hallituksen jäsen Teemu Punavaara kuvailee LVI-Mannerta hyvämaineiseksi ja hyväkuntoiseksi yritykseksi. Vuonna 2009 perustetussa yrityksessä on paljon hyviä elementtejä, joiden perusteella palkinto annettiin.

– Jorma oli kymmeniä vuosia vieraalla töissä, ennen kuin vasta keski-ikäisenä päätti pistää oman yrityksen pystyyn. Yrityksellä on oikein hyvä maine ja Jorman asiakaspalveluasenne on vertaansa vailla, Punavaara kertoo.

Mäntyharjun Yrittäjien hallituksen jäsenet saavat ehdottaa mielestään sopivia yrityksiä ja henkilöitä vuoden yrittäjiksi. Vuosittain Yrittäjät pallottelee kahdesta kolmeen ehdokasta.

Mannerin erotti muista edukseen erityisesti se, että hän ei ole keskittynyt pelkästään omaan tekemiseensä, vaan on myös kouluttanut nuoria alalle.

Valinta tuli Jorma Mannerille yllätyksenä, vaikka firmalla on mennyt hyvin oikeastaan aina. LVI-Manner Oy tekee lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennusta.

– Kun perustin yrityksen, ei tarvinnut olla päivääkään ilman töitä. Eikä ole sen jälkeenkään tarvinnut olla.

Manner on tehnyt töitä lähes tauotta siitä lähtien, kun hän 16-vuotiaana pääsi ammattikoulusta. 47 vuoteen työelämässä mahtuu paljon kokemusta, eikä yrittäjäksi siirtyminen jännittänyt edes myöhemmällä iällä, sillä taidot olivat hallussa. Ala on muuttunut koko ajan, mutta Manner on pysynyt kyydissä mukana.

Toki päätös oman yrityksen perustamisesta ei syntynyt hetkessä. Tietty epävarmuus siitä, pärjäisikö sitä omillaan, mietitytti Manneria. Ajatus kypsyi muutaman vuoden ja lopulta Manner päätti ryhtyä toimeen.

Lopulta mikään ei ole kaduttanut. Jopa yrityksen perustaminen vasta myöhemmällä iällä tuntuu jälkikäteen juuri oikealta päätökseltä.

– Kun tytöt olivat vielä pieniä, niin heidän kanssaan oli kiva olla. Sitten kun he muuttivat pois, niin aikaa oli enemmän. Aikaisemmin se aika olisi ollut muualta pois. Tämä sopii minulle hyvin, enkä ole vielä kyllästynyt.

Seuraajakin on mahdollisesti jo tiedossa. Manner on töidensä ohella kouluttanut nuoria oppisopimuksella. Vuoden alusta lähtien koulutuksessa on ollut veljenpoika Toni Manner. Jos kaikki menee kirjojen mukaan, on hänestä tarkoitus tulla myös yrityksen jatkaja.

– Kysyin häneltä, että tuleeko minulle hommiin. Hetken mietittyään tuli, ja nyt on sisäänajo käynnissä. Tomppa itse ehdotti, että voisi jatkaa sitten minun jälkeeni. Tällä tavallahan se menee hyvin, Jorma Manner kertoo.

Erityistä jatkajaa Manner ei kuitenkaan yritykselleen aktiivisesti havitellut. Jos jatkajaa ei olisi löytynyt, olisi yritys saanut loppua.

– Kyllähän se yrittäjyys itseäkin kiinnostaa, ja tässä oli hyvä mahdollisuus. Saa oppia ja pääsee tätä kautta helposti työhön kiinni. Siihen pyritään, että minusta tulisi yritykselle jatkaja, Toni Manner toteaa.

Ihan hetkeen Jorma Manner ei kuitenkaan vielä ole eläkkeelle jäämässä. Joutilaana mies ei osaa olla, ja nuoremmalla Mannerilla on vielä paljon opittavaa.

– Ei sitä koskaan tiedä, milloin eläkkeelle jäämisen aika koittaa. Mutta kyllä sitä pitää vielä vähän aikaa tehdä, että Tomppa pääsee jyvälle. Sen jälkeen voi olla sitten henkisenä tukena. Ei se niin mene, että huomenna jään eläkkeelle ja se on sitten siinä, Manner sanoo.

Oppisopimuskoulutukset sopivat Mannerin mielestä pienyrittäjille hyvin.

– Meillä tämä on toiminut hyvin. Kunhan kaveri vain viitsii tehdä, ettei seiso tumput suorina. Tällaisessa pikkuisessa firmassa se menee samalla vaivalla, kun neuvoo vieressä, niin saa sitten vähän vinkkiä itsekin. Kaikkein parhaiten sitähän oppii käytännössä.

Töitä yrityksellä riittää, niin paljon kuin vain jaksaa tehdä. Keskimäärin työpäivä on noin kymmenen tuntia. Välillä töissä saattaa vierähtää jopa 16 tuntia yhteen soittoon.

Mäntyharjussa on useampikin pienyrittäjä lvi-alalla, mutta kaikille on toistaiseksi riittänyt töitä. Erityisesti kesä on monelle kiireistä aikaa, mutta Manner ei ole ehtinyt levätä laakereillaan talvellakaan.

– Kyllä tässä suoraan sanoen kiirettä pitää. Välillä pitäisi osata sanoa ei, mutta olen päässyt vain eehen asti, iitä en vielä osaa sanoa. Toisaalta jos rupeaa sanomaan, ettei nyt ehdi tai jouda, niin kylällä alkaa nopeasti kiertää puheet, että ei se sinne teillekään ehdi, Manner huomauttaa.

Loput palkinnot paljastetaan gaalassa

Yrittäjien ja yhdistysten gaalassa jaetaan vuoden yrittäjä -palkinnon lisäksi myös vuoden matkailuteko- ja vuoden mediatekopalkinnot. Näistä vuoden matkailuteon päättää Visit Mäntyharju, vuoden mediateon puolestaan Mäsek, eli Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys.

Palkinnot jaetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa, ja niiden saajat paljastetaan vasta torstai-illan gaalassa. Viikkoa ennen gaalaa vuoden matkailuteon saajaa ei ollut vielä edes päätetty.

Visit Mäntyharjun puheenjohtaja Ari Soikkeli ja jäsen Leila Jaskanen kertovat kuitenkin, että ehdotuksia palkinnon saajaksi on tullut paljon. Ehdotuksia ovat saaneet esittää vajaat 30 Visit Mäntyharjussa mukana olevaa yritystä.

– Ehdotuksia on tullut laidasta laitaan. On ehdotettu yksittäisiä henkilöitä, yrityksiä ja tapahtumia. Mitään tiukkaa kriteeristöä meillä ei ole ollut. Ainoa kriteeri on, että palkinnonsaajan pitää jollain tavalla liittyä matkailuun, Soikkeli kertoo.

Ainoastaan palkinnonsaaja julkaistaan torstaina. Ehdolla olleiden nimiä ei julkisteta.

– Painotamme valinnassa positiivista henkeä Mäntyharjun hyväksi. On hyvä pysähtyä ajattelemaan, kuka on vienyt eteenpäin Mäntyharjun matkailua. On kyllä ollut ilo huomata, että ehdotuksia on riittänyt, Jaskanen sanoo.

Ajatus palkinnon jakamiseen lähti yrittäjien gaalan järjestelyistä. Kun aiemmin joulunavauksessa jaettu perinteinen vuoden yrittäjä -palkinto päätettin antaa gaalassa, tuntui luonnolliselta jakaa myös enemmän palkintoja.

– Gaalaanhan kuuluu palkitsemiset. Tavallaan yksi asia johti toiseen. Lähtökohtaisesti tarkoitus on jakaa tämä palkinto myös jatkossa, Soikkeli kertoo.