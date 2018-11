Mahdollinen ostaja ilmoittautui viime tipassa – Tuustaipaleen myyntiajalle jatkoa

Tuustaipaleen päihdehuoltolaitoksen kiinteistöille on löytymässä ostaja, uskoo kuntayhtymän johtaja Janne Tapola.

– Jos kaikki menee nappiin, pääsemme joulukuussa tekemään myyntipäätöksen. Aikataulu ei ole ollenkaan mahdoton.

Kuntayhtymän hallitus on päättänyt jatkaa kiinteistöjen myyntiaikaa kolmella kuukaudella, tammikuun loppuun asti.

Kiinteistöt olivat myynnissä 6.11. asti Huutokaupat.com-sivustolla. Pohjahintana oli 100 000 euroa.

Määräaikaan mennessä ei jätetty yhtään tarjousta, mutta noin varttitunti ennen huutokaupan sulkeutumista Tapolaan otettiin yhteyttä.

– Minulle soitettiin ja pyydettiin lisäaikaa huutokaupan jatkamiselle. Emme voineet jatkaa huutokauppaa, mutta vein sitten kuntayhtymän hallituksen kokoukseen esityksen myyntiajan jatkamisesta, kertoo Tapola.

Hänen mukaansa paikasta on kiinnostunut toimija, jonka pääasiallinen liikeidea on matkailu. Keskusteluja on käyty asiamiehen välityksellä useita ja toimija on tutustunut alueeseen paikan päällä.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymällä on ollut syksyn ajan myynnissä pois käytöstä jäänyt laitosalue. Noin 14 hehtaarin alueella sijaitsee kolme rivitaloa, pesularakennus, vanha hirsitupa, juhlasalirakennus, kerrostalo, autosuoja, varastorakennus, katiskaverstas, toimistorakennus, hallintorakennus, päätalo, talousrakennus, paja/korjaamo ja kalustovajarakennus sekä kolme autokatosta. Lisäksi kuntayhtymä omistaa puusepänverstaskiinteistön, joka ei sisälly laitosalueeseen.

Vuoden 2017 lopussa rakennusten tasearvo oli 765 915 euroa.