Mäntyharjun tubettaja aloittaa loppukuussa – Valituksi tulleella Adam Bellgraulla on vankka kokemus videoiden tekemisestä

Mäntyharjun tubettajaksi on valittu Adam Bellgrau, 34. Kunta alkoi syyskuun lopulla etsiä projektityöntekijäksi tubettajaa, jonka tehtävänä on kertoa Mäntyharjun talvesta. Tarkoitus on nostaa esille muun muassa talven harrastusmahdollisuuksia pääasiassa kesäpaikkakuntana tunnetussa Mäntyharjussa.

Mäsekin, eli Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Eveliina Mäenpää on innoissaan valinnasta.

– Pestiin tuli useampi kysely, mutta lopulta vain kolme hakemusta. Se, mikä meidät yllätti oli se, että kaikki hakemukset olivat todella ammattimaisia. Olimme ajatelleet, että joukossa olisi sellaisiakin hakijoita, jotka vain tykkäävät tehdä videoita, Mäenpää kertoo.

Bellgrau on aiemmin ollut Ylellä töissä mediatoimittajana. Muista hakijoista edukseen hänet erotti raikas ja tuore lähestymistyyli aiheeseen.

– Bellgraulla oli tosi kiva tyyli, jota oli miellyttävä katsoa. Hän oli muun muassa näyttänyt Mäntyharjun Facebook-sivua reissussaan ulkomailla ja kysynyt ulkomaalaisilta, mitä heille tulee sen perusteella mieleen Mäntyharjusta. Tuollainen erilainen lähestymiskulma erotti hänet muista ja olemme todella innoissamme saadessamme hänet tähän pestiin, Mäenpää sanoo.

Bellgrau aloittaa työssään tämän kuun lopulla. Työt jatkuvat maaliskuun loppuun.

Bellgrau on viimeisen vuoden reppureissannut pitkin Eurooppaa ja Aasiaa. Vinkki Mäntyharjun tubettajahausta ulkomaille tuli entiseltä Ylen harjoittelijalta, joka kannusti Bellgrauta hakemaan paikkaa.

– Tein hakuvideoni kokonaan kännykällä, sillä olin reissun päällä. Eihän se ollut kuin pelkkä kännykkävideo, mutta hyvä, että vakuutti. Vasta kun pari viikkoa sitten sain tietää saaneeni paikan, lähdin takaisin Suomeen. Nyt olen sitten päivittänyt kalustoa, sillä oikealla kameralla saa huomattavasti parempaa laatua aikaiseksi, Bellgrau kertoo.

Bellgrau on syntynyt Lontoossa, mutta asunut suurimman osan elämästään Mikkelissä. Mäntyharju puolestaan on Bellgraulle ennestään etäisesti tuttu, sillä Bellgraun äiti on viimeiset kymmenen vuotta asunut paikkakunnalla. Kunta on tullut tutuksi myös Ylellä alueuutisia tehdessä.

Videoita Bellgrau on tehnyt kymmenisen vuotta sekä ammatin puolesta että harrastuksena.

Tubettajana Bellgrau saa melko vapaat kädet videoiden teossa. Kunnan puolelta vinkataan tiettyjä aiheita ja niitä käydään yhdessä läpi, mutta esimerkiksi toteutuksen ideoinnissa Bellgraulla on suurin valta.

Vielä hänellä ei ole tarkkaa ideaa siitä, mitä kaikkea hän tulee videoissaan kertomaan, mutta innoissaan hän on.

– Mäntyharjulla on pitkä historia ja paljon menestyksekkäitä yrittäjiä. Kulttuurin sarallakin täällä on aina tapahtunut paljon. Olen luottavainen siihen, että täällä riittää tarinaa kerrottavaksi. Silti otan mielelläni vinkkejä vastaan sopivista aiheista, Bellgrau toteaa.

Vinkkejä Bellgrau kaipaa myös asunnon suhteen. Tarkoitus on asettua talveksi Mäntyharjuun, mutta vielä ei kattoa pään päälle ole löytynyt.

– Mökkiä olen etsinyt. Mieluummin asuisin metsässä kuin kerrostalossa.